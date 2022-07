Η Selena Gomez έγινε 30 και γιόρτασε μαζί με την Taylor Swift

Η Selena Gomez γιόρτασε τη βραδιά των γενεθλίων της μαζί με την Taylor Swift.



Στις 22 Ιουλίου, η Selena Gomez έγινε 30 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα δείπνο με φίλους, μεταξύ των οποίων και η κολλητή της Taylor Swift.

Η εορτάζουσα τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε μάλιστα στον λογαριασμό της στο Instagram ορισμένες φωτογραφίες από τη συνάντησή τους.

Σε μια φωτογραφία, η Selena Gomez χαμογελά καθώς έχει τυλιγμένο το χέρι της γύρω από την Taylor Swift, η οποία σχηματίζει τους αριθμούς «3» και «0» με τα χέρια της. Στην άλλη φωτογραφία, η Selena γελά, καθώς κρατάει ένα τυλιγμένο δώρο, ενώ η Taylor ποζάρει στον φακό έχοντας σηκώσει τον αντίχειρά της.

Η Selena Gomez έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «30, σπασικλάκι και άξια».

«Η Selena και η Taylor έδειχναν τόσο χαριτωμένες μαζί γιορτάζοντας. Δείπνησαν σε ένα πραγματικά όμορφο ρουστίκ κομψό εστιατόριο στην Topanga (της Καλιφόρνια) που ονομάζεται “Inn of the Seventh Ray”», δήλωσε στο Just Jared ένας παρευρισκόμενος.

Η Selena Gomez και η Taylor Swift συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις αρχές των καριερών τους στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και γρήγορα έγιναν φίλες. Έκτοτε έχουν εμφανιστεί μαζί πολλές φορές δημοσίως, καθώς και έχουν δημοσιεύσει πολλές κοινές φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά τα χρόνια.

Η Gomez μίλησε για το γεγονός ότι γίνεται 30 ετών σε πρόσφατη συνέντευξή της στο The Hollywood Reporter.

«Είμαι χαρούμενη που μεγαλώνω», δήλωσε και συνέχισε: «Διαπιστώνω ότι η ανοχή μου σε κάθε είδους δυσφορία, συνήθως έλλειψη σεβασμού ή οτιδήποτε άλλο, ακόμη και σε περιττά πράγματα – αισθάνομαι τόσο χαρούμενη που δεν με κυριεύει πια».

«Τα συναισθήματά μου είναι δικά μου και μου επιτρέπεται να τα νιώθω όπως θέλω να τα νιώθω. Αλλά θα κάνω ένα πάρτι επειδή είπα: “Ξέρετε κάτι; Όλοι οι φίλοι μου στα μέρη μου είναι παντρεμένοι με παιδιά, οπότε θα κάνω το δικό μου πάρτι”», πρόσθεσε η Selena Gomez.