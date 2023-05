Η Selena Gomez ετοιμάζει δύο νέες εκπομπές μαγειρικής για το Food Network

Οι πρώτες λεπτομέρειες για τις δύο νέες εκπομπές μαγειρικής της Selena Gomez.

Η Selena Gomez θα επεκτείνει την παρουσία της στις τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικές.

Το Food Network ανακοίνωσε με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε την Τετάρτη 17 Μαΐου ότι θα συνεργαστέι με τη Selena Gomez για την παραγωγή δύο νέων εκπομπών.

Η πρώτη από τις δύο εκπομπές της Selena Gomez για το Food Network θα προβληθεί αργότερα φέτος και θα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες στην κουζίνα κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων.

Το 2024, αναμένεται να προβληθεί και μία δεύτερη εκπομπή, στην οποία η Selena Gomez θα συναντήσει με μερικούς από τους καλύτερους σεφ της Αμερικής και θα επισκεφθεί τις κουζίνες τους για να προσπαθήσει να μαγειρέψει τα πιο δημοφιλή πιάτα τους.

Οι τίτλοι των δύο νέων εκπομπών που θα παρουσιάσει η Selena Gomez στο Food Network δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

«Οι γιορτές είναι πάντα σημαντικές για το Food Network, φτάνοντας σχεδόν 60 εκατομμύρια τηλεθεατές και με τη Selena να εγκαινιάζει τις σχεδόν 100 ώρες προγραμμάτων για τις γιορτές, αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι σίγουρα γιορτινά», δήλωσε η Kathleen Finch, πρόεδρος της Warner Bros. Discovery.

«Ως ηγέτες στον τομέα των προγραμμάτων μαγειρικής, δεν είναι εύκολο να ξεπερνάμε τους εαυτούς μας κάθε χρόνο, αλλά τα επερχόμενα προγράμματα αυξάνουν τη λάμψη με νέα πρόσωπα και πρόσωπα που επιστρέφουν και είναι γεμάτα με συναρπαστικούς διαγωνισμούς, μαγικές γιορτινές δημιουργίες και γαστρονομικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια», πρόσθεσε η Betsy Ayala, επικεφαλής του γαστρονομικού περιεχομένου.

Η Selena Gomez συνεχίζει τη συνεργασία της με τη Warner Bros. Discovery με την επιτυχημένη εκπομπή μαγειρικής «Selena + Chef» που παρουσίασε για τέσσερις σεζόν στην πλατφόρμα streaming HBO Max.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων σεζόν του «Selena + Chef», η Selena Gomez φιλοξένησε διάσημους σεφ όπως οι Ludo Lefebvre, Padma Lakshmi Kwame Onwuachi, Ayesha Curry, αλλά και τον Gordon Ramsay, μεταξύ πολλών άλλων.

Παράλληλα, η Selena Gomez συγκέντρωσε μέσω του «Selena + Chef» χρήματα για επισιτιστικές φιλανθρωπικές δράσεις, προσφέροντας συνολικά 400.000 δολάρια σε 26 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Στα τέλη Απριλίου, το «Selena + Chef» απέσπασε μία υποψηφιότητα στα Daytime Emmy Awards 2023 στην κατηγορία της Εξαιρετικής Μαγειρικής Σειράς.

Εκτός από τις δύο νέες εκπομπές για το Food Network, ανακοινώθηκε η τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu, στην οποία η Selena Gomez πρωταγωνιστεί μαζί με τον Steve Martin και τον Martin Short θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Αυγούστου.