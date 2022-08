Η Selena Gomez διαψεύδει τις φήμες περί αιχμής κατά της Hailey Bieber

Η Selena Gomez διευκρινίζει ότι δεν είχε «καμία κακή πρόθεση» απέναντι στη Hailey Bieber.

Η Selena Gomez διαψεύδει τις φήμες ότι ένα από τα πρόσφατα βίντεο της στο TikTok ήταν μία αιχμή κατά της Hailey Bieber.

Η 29χρονη τραγουδίστρια υπερασπίστηκε τον εαυτό της, όταν οι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τη διαδικασία του μακιγιάζ της λίγο μετά από ένα βίντεο όπου έκανε το ίδιο και το 25χρονο μοντέλο.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να φροντίζεις την ψυχική υγεία σου. Παιδιά δεν έχω ιδέα τι έκανα αλλά πραγματικά λυπάμαι. Δεν είχα κακή πρόθεση. Θα το διαγράψω σύντομα», σχολίασε η Selena Gomez στο βίντεό της.

Οι φήμες ξεκίνησαν όταν η Hailey Bieber – η οποία παντρεύτηκε με τον πρώην σύντροφο της Selena Gomez, τον Justin Bieber, το 2018 – δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο με τίτλο «Ετοιμαστείτε μαζί μου», όπου έδειχνε στους θαυμαστές της πώς κάνει το μακιγιάζ της και πώς χτενίζει τα μαλλιά της.

Λίγο αργότερα, η Selena Gomez ανάρτησε στην ίδια πλατφόρμα ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τα βήματα που ακολουθεί για την περιποίηση της επιδερμίδας της υπό τους ήχους του «Dreams» των Fleetwood Mac.

Αν και το βίντεο της Selena Gomez δεν έκανε καμία αναφορά στη Hailey Bieber, ορισμένοι θαυμαστές επισήμαναν τη χρονική στιγμή που δημοσιεύθηκε στο βίντεο και κατέληξαν στο αυθαίρετο συμπέρασμα ότι με κάποιο τρόπο ειρωνεύεται το βίντεο του μοντέλου.

Λίγο αργότερα, η Selena Gomez απενεργοποίησε τα σχόλια στο βίντεό της.

Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθούν εδώ και καιρό να αναζωπυρώσουν τη διαμάχη μεταξύ της Selena Gomez και της Hailey Bieber, και οι δύο έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να διαψεύσουν τις φήμες περί έχθρας.

Τον Αύγουστο, η Hailey Bieber έκανε like σε μια ανάρτηση του «Elle» στο Instagram με τη Selena Gomez στο εξώφυλλο του περιοδικού και τον Οκτώβριο του 2019, η Gomez φάνηκε να αναφέρεται στη διαμάχη τους κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Instagram όπου μίλησε για το τραγούδι της «Look At Her Now».

«Είμαι ευγνώμων για την ανταπόκριση που έχει το τραγούδι. Είμαι τόσο ευγνώμων. Ωστόσο, δεν ανέχομαι τις γυναίκες που κατακρεουργούν άλλες γυναίκες. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα το υποστηρίξω αυτό. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να είστε ευγενικοί με όλους. Δεν έχει σημασία ποια είναι η κατάσταση, αν είστε θαυμαστές μου μην είστε αγενείς με κανέναν, σας παρακαλώ», είπε τότε.

«Μην ξεσπάτε και μην λέτε πράγματα που απλά νιώθετε εκείνη τη στιγμή… Σας παρακαλώ, για εμένα, να ξέρετε ότι δεν είναι αυτό που νιώθω στην καρδιά μου. Η καρδιά μου έχει σκοπό να βγάζω μόνο τα πράγματα που αισθάνομαι – που είναι δικά μου και για τα οποία είμαι υπερήφανη», συνέχισε.

Τον περασμένο μήνα, η Hailey Bieber φάνηκε επίσης να ασχολείται με την κατάσταση σε ένα βίντεο στο TikTok για το οποίο ανέφερε ότι το δημοσίευσε «για εσάς παιδιά στα σχόλιά μου κάθε φορά που ανεβάζω».

«Αφήστε με ήσυχη σε αυτό το σημείο. Κοιτάζω τη δουλειά μου. Δεν κάνω τίποτα, δεν λέω τίποτα. Αφήστε με ήσυχη σας παρακαλώ. Έχει περάσει αρκετός καιρός που είναι δικαιολογημένο να με αφήσετε ήσυχη. Σας ικετεύω, ειλικρινά. Αυτή είναι η μόνη μου παράκληση. Αφήστε με ήσυχη. Να γίνετε μίζεροι κάπου αλλού. Σας παρακαλώ», είπε.