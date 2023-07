Selena Gomez: Δείτε το trailer για την τρίτη σεζόν του «Only Murders In The Building»

Στο νέο κύκλο του «Only Murders In The Building» συμμετέχουν η Meryl Streep και ο Paul Rudd.

Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer για την τρίτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders In The Building» του Hulu με πρωταγωνιστές τον Steve Martin, τον Martin Short και τη Selena Gomez.

Το «Only Murders In The Building» παρεκκλίνει λίγο από τον τίτλο του στην τρίτη σεζόν για να εξιχνιάσει έναν φόνο σε ένα θέατρο.

Το trailer της τρίτης σεζόν δίνει στους θεατές μία γεύση από τον τρόπο με τον οποίο ο Charles-Haden Savage (Steve Martin), ο Oliver Putnam (Martin Short) και η Mabel Mora (Selena Gomez) θα αντιμετωπίσουν τον σοκαριστικό θάνατο του Ben Glenroy (Paul Rudd), του πρωταγωνιστή της θριαμβευτικής σκηνοθετικής επιστροφής του Oliver στο Broadway.

«Λοιπόν, ξέρετε, ποιοι είμαστε χωρίς ένα φόνο;», αναρωτιέται η Selena Gomez στο trailer.

Οι τρεις πρωταγωνιστές παίρνουν τη «φτηνή» απόφαση να συνεχίσουν το podcast τους για να ερευνήσουν τους συναδέλφους του Ben, στους οποίους περιλαμβάνονται η Meryl Streep στον ρόλο της Loretta Durkin, μίας ηλικιωμένης ηθοποιού που είναι «κακή στην ανάγνωση του σεναρίου» και η Ashley Park στον ρόλο της Kimber, μία σταρ των social media που έχει εμμονή με το TikTok.

«Το θέατρο έχει να κάνει με τις επιλογές. Τι μοιράζεσαι και τι κρύβεις. Αυτές οι επιλογές αλλάζουν τα πάντα», λέει η Meryl Streep στο trailer.

Επίσης, στον τρίτο κύκλο του «Only Murders In The Building» συμμετέχουν ο Jesse Williams στον ρόλο ενός ιδιωτικού ερευνητή που έρχεται κοντά με τη Selena Gomez και ο Matthew Broderick σε έναν άγνωστο μέχρι στιγμής ρόλο.

Ο αιφνιδιαστικός θάνατος είχε προαναγγελθεί στο φινάλε της δεύτερης σεζόν του «Only Murders In The Building», σε μία πρόγευση της μεγάλης πρεμιέρας της παράστασης του Oliver με πρωταγωνιστές τον Charles-Haden και τον Ben.

Όταν ο Ben έπεσε νεκρός στη σκηνή στις πρώτες στιγμές της παράστασης, ο Charles, ο Oliver Putnam και η Mabel έμειναν άναυδοι με το γεγονός ότι φόνοι δεν γίνονται μόνο στο κτίριο του Arconia.

Η τρίτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy σειράς «Only Murders In The Building» θα αποτελείται από δέκα επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο Hulu – και στο Disney+ στην Ελλάδα – στις 8 Αυγούστου.