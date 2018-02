Ακόμα και οι διασημότερες τραγουδίστριες στον κόσμο, όπως η Selena Gomez, αδυνατούν να θυμηθούν τους στίχους από όλα τα τραγούδια τους.

Η Selena Gomez υπέβαλε σε τεστ τη μνήμη της στους στίχους των τραγουδιών που η ίδια έχει τραγουδήσει κατά μήκος της καριέρας της.

Τις προηγούμενες ημέρες, πριν ακόμα αποχωριστεί το ξανθό χρώμα από τα μαλλιά της, η Αμερικανίδα αστέρας της pop βρέθηκε στο στούντιο του βρετανικού «BBC Radio 1», ως προσκεκλημένη της ραδιοφωνικής εκπομπής «The Breakfast Show» με τον Nick Grimshaw.

Ο παρουσιαστής προκάλεσε την τραγουδίστρια να συμμετάσχει σε μία δοκιμασία, όπου θα άκουγε ένα απόσπασμα από διάφορα τραγούδια της και αμέσως μετά θα έπρεπε να συμπληρώσει τη συνέχεια των στίχων.

«Δεν είσαι τυχαία η μεγαλύτερη σταρ του Instagram», της είπε ο Nick Grimshaw. «Υπάρχει λόγος», συνέχισε. «Έχεις πέντε άλμπουμ, 22 singles. Ήσουν απασχολημένη, δούλευες γι’ αυτό. Αλλά θέλω να δω πώς καταφέρνεις να κρατάς όλους αυτούς τους στίχους στο κεφάλι σου. Είναι πολλή μουσική!»

«Τραγουδάω από τότε που ήμουν εφτά και νιώθω σαν είναι οι ιστορίες μου», απάντησε η Selena Gomez και πήρε μέρος στο ίδιο τεστ στο οποίο έχουν υποβληθεί στο παρελθόν η Demi Lovato, η P!nk και άλλοι καλλιτέχνες.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ανάμεσα στα τραγούδια που δεν μπορούσε να θυμηθεί η 25χρονη τραγουδίστρια ήταν η συνεργασία με τον Zedd στο «I Want You To Know» (2005), καθώς η συνάντηση με την Demi Lovato στο «One And The Same» (2009).

Εντυπωσιακά, μία από τις περιπτώσεις, πάντως, στις οποίες δεν της διέφυγε ούτε μία λέξη ήταν το τραγούδι από την παιδική τηλεοπτική σειρά «Barney & Friends», όπου έπαιζε από την τρυφερή ηλικία των εφτά ετών.