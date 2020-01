Selena Gomez: Η αποκάλυψη για το άλμπουμ «Rare» και το ακυκλοφόρητο τραγούδι

Η Selena Gomez εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show» και συζήτησε με τον Jimmy Fallon για τη νέα δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Rare».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η pop star εξήγησε τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου άλμπουμ για εκείνη και αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι από το «Rare».

«Νομίζω ότι πιο σημαντικό για εμένα σε αυτόν το ήταν να βεβαιωθώ ότι καθένα από τα τραγούδια, είτε ήταν οι στίχοι είτε η παραγωγή, σήμαινε κάτι και διέθετε ειδικό βάρος», είπε.

«Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια στο άλμπουμ είναι το “Vulnerable”», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε η Selena Gomez, το «Vulnerable» αντικατοπτρίζει την ελπίδα της να γίνει η φωνή των ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εκείνη, «είτε είναι κάτι ψυχικό με το οποίο αγωνίζονται οι άνθρωποι είτε αφορά τις σχέσεις και τις φιλίες».

«Θέλω να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ», υπογράμμισε η αστέρας της pop.

Η Selena Gomez παραδέχθηκε επίσης ότι είχε καταλήξει από την πρώτη στιγμή στην απόφαση ότι θα έδινε στο νέο άλμπουμ της τον τίτλο «Rare».

«Η λέξη είναι πολύ ξεχωριστή και σημαίνει πολλά. Πιστεύω ότι σε αυτήν την εποχή όπου όλοι έχουν την εμμονή πως πρέπει να φαίνονται ίδιοι, {…} υπάρχουν μερικές κοπέλες που πονάνε επειδή νιώθουν ότι δεν ταιριάζουν με το σύνολο», σχολίασε.

«Όμως αυτή η λέξη το εξαλείφει, επειδή δεν είσαι φτιαγμένη για να μοιάζεις με όλους τους άλλους. Είσαι φτιαγμένη να είσαι αυτή που είσαι και αυτό μοναδικό και σπάνιο», συμπλήρωσε.

“I wanted to be as honest as I could, and the only thing that I wanted was to make people feel good” @selenagomez on #Rare #FallonTonight pic.twitter.com/U1JEw86zgc

— Fallon Tonight (@FallonTonight) January 14, 2020