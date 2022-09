Η Selena Gomez απαντά στα «χυδαία και αηδιαστικά» σχόλια για τη Hailey Bieber

Η Selena Gomez αποδοκίμασε τα «χυδαία και αηδιαστικά» σχόλια που είδε στο διαδίκτυο μετά τη συνέντευξη – βόμβα της Hailey Bieber για τη σχέση της με τον Justin Bieber.

Κατά τη διάρκεια μίας αποκαλυπτικής εμφάνισης στο podcast «Call Her Daddy», η Hailey Bieber επέμεινε ότι δεν είχε ποτέ σχέση με τον νυν σύζυγό της Justin Bieber όταν εκείνος ήταν μαζί με τη Selena Gomez, σύντροφό του κατά διαστήματα από το 2010 έως το 2018.

Η Hailey Bieber δέχθηκε τα πυρά των θαυμαστών της Selena Gomez στο διαδίκτυο και η 30χρονη τραγουδίστρια τάχθηκε κατά του διαδικτυακού μίσους σε μία ζωντανή μετάδοση που έκανε την Πέμπτη στο TikTok, χωρίς να αναφέρεται ευθέως στη Hailey ή στη συνέντευξή της.

«Κάποια από τα πράγματα που δεν χρειάζονταν καν να γνωρίζω είναι απλά άθλια και αηδιαστικά. Δεν είναι δίκαιο και σε κανέναν δεν πρέπει ποτέ να μιλάνε με τον τρόπο που έχω δει», είπε η Selena Gomez, πριν αναφερθεί στο δικό της brand προϊόντων μακιγιάζ Rare Beauty και στα κραγιόν και τα μολύβια χειλιών «Kind Words»

«Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι απίστευτα ειρωνικό το γεγονός ότι θα κυκλοφορούσα κάτι που έχει ως θέμα τα “ευγενικά λόγια” γιατί αυτό ακριβώς θέλω. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε.

«Αν υποστηρίζετε την Rare, δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω αρκετά, αλλά να ξέρετε ότι εκπροσωπείτε επίσης αυτό που σημαίνει και αυτό είναι ότι οι λέξεις έχουν σημασία. Πραγματικά έχουν σημασία. Οπότε δεν προέρχεται από εμένα και θέλω απλά να ξέρετε όλοι σας ότι ελπίζω να καταλάβετε ότι αυτό είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο», τόνισε.

Selena Gomez takes to TikTok Live to send a message to fans regarding hate. pic.twitter.com/i4NfvhICyt

— Pop Crave (@PopCrave) September 30, 2022