Η Selena Gomez αντιδρά στην υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα και προαναγγέλλει νέα μουσική

Η Selena Gomez δηλώνει ότι θα κυκλοφορήσει νέα μουσική «πολύ σύντομα».

Η Selena Gomez δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένη για την πρώτη της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Σε μια νέα σύντομη συνέντευξη στο TikTok με τη makeup artist Mikayla Nogueira, η Selena Gomez δήλωσε ενθουσιασμένη με την υποψηφιότητά τη Χρυσή Σφαίρα του Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Τηλεοπτική Σειρά – Κωμωδία ή Μιούζικαλ για τη συμμετοχή της στο «Only Murders In The Building».

«Θεέ μου», αναφώνησε η Gomez. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Δεν πίστευα ότι θα έπαιρνα… για την ακρίβεια, το ήξερα ότι δεν θα έπαιρνα υποψηφιότητα, ή μάλλον το νόμιζα. Αλλά είμαι χαρούμενη», συνέχισε.

Η Selena Gomez θα αναμετρηθεί με τις Quinta Brunson («Abbott Elementary»), Kaley Cuoco («The Flight Attendant»), Jenna Ortega («Wednesday») και Jean Smart («Hacks») για το βραβείο.

Επιπλέον, το «Only Murders in The Building» είναι υποψήφιο στις Χρυσές Σφαίρες του 2023 για το βραβείο της Καλύτερη Τηλεοπτικής Σειράς στην κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ», ενώ οι συμπρωταγωνιστές της Gomez, ο Steve Martin και ο Martin Short, είναι επίσης υποψήφιοι για το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή τους στη σειρά.

Όταν η Selena Gomez ρωτήθηκε αν πρόκειται να κυκλοφορήσει νέα μουσική, είπε στη Nogueira: «Φυσικά». «Και πολύ πιο σύντομα», πρόσθεσε η 30χρονη τραγουδίστρια.

Όσον αφορά την ερώτηση αν της αρέσει ακόμα να κάνει μουσική, η Selena Gomez απάντησε θετικά, εξηγώντας στη make up artist ότι απλά ήταν απασχολημένη το τελευταίο διάστημα.

Άλλωστε, ανάμεσα στο νέο ντοκιμαντέρ της «My Mind & Me», που κυκλοφορεί στο AppeTV+, τη σειρά προϊόντων μακιγιάζ «Rare Beauty» και μια τρίτη σεζόν του «Only Murders In The Building» στα σκαριά, η Selena Gomez έχει πολλά να κάνει.

Η Selena Gomez δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο στον δικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο είπε ότι έκανε ένα όνειρό της πραγματικότητα με την υποψηφιότητά της για Χρυσή Σφαίρα.

Στο βίντεο από μία παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξη, η Selena Gomez καλείται να απαντήσει στην ερώτηση σε μία συνέντευξη αν θα ήθελε να είναι υποψήφια για Grammy. Αν και παραδέχτηκε ότι θα εντυπωσιαζόταν με την αναγνώριση από την Ακαδημία Ηχογράφησης, δήλωσε ότι έχει στο στόχαστρό της τα κινηματογραφικά βραβεία.

«Νομίζω ότι θα ήταν τιμή, φυσικά, αλλά είμαι περισσότερο κορίτσι της Χρυσής Σφαίρας ή των Όσκαρ», απάντησε.

Η Selena Gomez σχολίασε στη λεζάντα του βίντεο: «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα! Παιδιά είμαι υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα. Θα ουρλιάξω».

Παρεμπιπτόντως, η Selena Gomez κέρδισε την πρώτη υποψηφιότητά για Grammy με το ισπανόφωνο EP της «Revelación», το οποίο ήταν υποψήφιο για το Καλύτερο Latin Pop Άλμπουμ στα βραβεία του 2022.