Η Selena Gomez ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου δίσκου της

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Selena Gomez είναι γεγονός.

Η Selena Gomez ανακοινώνει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ της.

Ο δεύτερος προσωπικός δίσκος της pop star πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 10 Ιανουαρίου 2020, τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες μετά το «Revival».

Ο τίτλος, το εξώφυλλο και το tracklist του νέου άλμπουμ αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως το επόμενο διάστημα.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Selena Gomez θα περιέχει συνολικά 13 τραγούδια.

Επιβεβαιωμένη είναι η παρουσία των δύο καινούργιων singles που κυκλοφόρησε πρόσφατα η αστέρας της pop, το συναισθηματικό «Lose You To Love Me» και το up-tempo «Look At Her».

Στην deluxe έκδοση του άλμπουμ αναμένεται να συμπεριληφθούν τα singles «Wolves» με τον Marshmello, «Back To You», «Bad Liar», «It Ain’t Me» με τον Kygo και «Fetish» feat. Gucci Mane.

Το προσωρινό εξώφυλλο του SG2 είναι ένα κολάζ με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από όλη τη ζωή της Selena, από την παιδική ηλικία της έως σήμερα.

«Αυτό το άλμπουμ είναι το ημερολόγιό μου για τα τελευταία έτη και ανυπομονώ να το ακούσετε», αναφέρει η Gomez, προϊδεάζοντας για το προσωπικό ύφος του δίσκου.

Το SG2 είναι ήδη διαθέσιμο για προ-παραγγελία ή pre-save για όσους θαυμαστές της τραγουδίστριας ανυπομονούν για την άφιξή του και θέλουν να το αποκτήσουν αλλά και να το ακούσουν πρώτοι.

Εκτός από την ψηφιακή μορφή, το κοινό μπορεί να παραγγείλει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Selena Gomez μία ποικιλία φυσικών εκδόσεων: Standard CD, box set με φωτογραφίες, υπογεγραμμένο CD περιορισμένων αντιτύπων και βινύλιο σε διάφορα χρώματα.

Η 27χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της με ένα μοντάζ σκηνών από τα music videos των δύο καινούργιων τραγουδιών «Lose You To Love Me» και «Look At Her».

Όσον αφορά τη συνέχεια, η Selena Gomez θα τραγουδήσει ζωντανά την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στα American Music Awards 2019, στην πρώτη της εμφάνιση σε σκηνή βραβείων μετά από δύο χρόνια.