Η Selena Gomez ανακοινώνει το ντοκιμαντέρ «My Mind & Me»

Ένα «μοναδικά ειλικρινές και προσωπικό» ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Selena Gomez τα τελευταία χρόνια.

Η Selena Gomez έδωσε στους θαυμαστές της μια μικρή γεύση από το νέο ντοκιμαντέρ της «Selena Gomez: My Mind & Me» που θα προβληθεί στο AppleTV+.

«Θέλετε να ακούσετε ένα μέρος της ιστορίας μου… Το “My Mind & Me” έρχεται σύντομα στο AppleTV+», έγραψε στη λεζάντα ενός βίντεο χωρίς ήχο στο Instagram, στο οποίο αποκαλύπτεται ο τίτλος του ντοκιμαντέρ σε μια ιδιωτική αίθουσα προβολής.

«Μετά από χρόνια στο προσκήνιο, η Selena Gomez κατάφερε να αποκτήσει αφάνταστη φήμη. Αλλά ακριβώς τη στιγμή που έφτασε σε ένα νέο αποκορύφωμα, μια απροσδόκητη τροπή την παρασύρει στο σκοτάδι», αναφέρεται στην ανακοίνωση το ντοκιμαντέρ.

Αυτό το «μοναδικά ειλικρινές και προσωπικό» ντοκιμαντέρ θα αφηγηθεί τη διαδρομή της Selena Gomez τα τελευταία έξι χρόνια υπό ένα νέο πρίσμα.

Η Selena Gomez θα μας δώσει μια σπάνια ματιά στη ζωή της ως τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, παραγωγός, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια, σύμφωνα με το Apple TV+.

Το 2017, η Selena Gomez αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού λόγω επιπλοκών του αυτοάνοσου νοσήματος του ερυθηματώδους λύκου από το οποίο πάσχει. Το 2021, κέρδισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Grammy, ενώ πρωταγωνιστεί στη σειρά «Only Murders In The Building» του Hulu με τους Martin Short και Steve Martin.

Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του «My Mind & Me», τη σκηνοθεσία και την παραγωγή υπογράφει ο Alek Keshishian, ο οποίος είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία του φημισμένου ντοκιμαντέρ «Madonna: Truth or Dare» το 1991.

Το «My Mind & Me» είναι μόνο η πιο πρόσφατη προσθήκη στην ήδη πλούσια λίστα των τηλεοπτικών εγχειρημάτων της Selena Gomez.

Η τέταρτη σεζόν της εκπομπής μαγειρικής «Selena + Chef» έκανε πρεμιέρα τον περασμένο μήνα στο HBO Max και αυτή τη στιγμή, η 30χρονη Αμερικανίδα αναπτύσσει ένα reboot της κλασικής ταινίας «Working Girl» της δεκαετίας του ’80, που ήδη προσβλέπει να κυκλοφορήσει στο Hulu.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, η Selena Gomez θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards 2022, όπου θα διεκδικήσει το πρώτο της βραβείο Emmy ως παραγωγός της σειράς «Only Murders In the Building». Οι συμπρωταγωνιστές της Steve Martin και Martin Short είναι αντίπαλοι μεταξύ τους στην κατηγορία του Εξαιρετικού Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά.