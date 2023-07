Selena Gomez: Η 9χρονη αδελφή της Gracie έβαψε τα μαλλιά της μωβ για την Taylor Swift

Η 9χρονη αδελφή της Selena Gomez, η Gracie Elliott Teefy, γιόρτασε την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)» της Taylor Swift βάζοντας τα μαλλιά της μωβ – στο χαρακτηριστικό χρώμα της αρχικής έκδοσης του εμβληματικού άλμπουμ.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της Instagram, η Selena Gomez ρωτάει την Gracie: «Γιατί έβαψες τα μαλλιά σου μωβ;»

«Για το “Speak Now”», απάντησε απλά και η 30χρονη τραγουδίστρια την πίεση στη συνέχεια: «Αλήθεια; Θα έβαφες ποτέ τα μαλλιά σου με ένα χρώμα για ένα δικό μου άλμπουμ μου;».

Μετά από μία σύντομη στιγμή δισταγμού, η Gracie είπε: «Σίγουρα. Θα το κάνω», χωρίς να είναι ιδιαίτερα πειστική.

«Όταν κυκλοφορεί το “Speak Now”», σχολίασε η Selena Gomez στην ανάρτησή της.

Τον Απρίλιο, η Selena Gomez χάρισε στη μικρή αδελφή της μία μαγευτική βραδιά όταν παρακολούθησαν μία από τις συναυλίες της περιοδείας «The Eras Tour» της Taylor Swift στο Arlington του Τέξας.

Για την περίσταση, η Selena Gomez επέλεξε μία εμφάνιση εμπνευσμένη από το άλμπουμ «Folklore» της Taylor Swift, με μία ζακέτα, ένα λευκό φόρεμα και έναν κότσο στα μαλλιά όπως αυτός της φίλης της στο music video του «Cardigan».

Εν τω μεταξύ, η Gracie φόρεσε ένα μωβ φόρεμα προς τιμήν του «Speak Now».

Η Gracie δεν είναι η μόνη που γιόρτασε την κυκλοφορία του «Speak Now (Taylor’s Version)» βάφοντας ροζ τα μαλλιά της.

Η Hayley Williams, μακροχρόνια φίλη της Taylor Swift, η οποία συμμετέχει στο τραγούδι «Castles Crumbling» του «Speak Now (Taylor’s Version)», πρόσθεσε μία μωβ πινελιά στα μαλλιά της για τη συναυλία των Paramore στη Νέα Ορλεάνη στις 6 Ιουλίου, την παραμονή της κυκλοφορίας του άλμπουμ.

«Ο Brian [O’Connor] έβαλε μερικά μωβ πράγματα στα μαλλιά μου, επειδή συμβαίνουν κάποια πράγματα απόψε τα μεσάνυχτα», είπε η Hayley Williams στην κάμερα σε ένα βίντεο που δείχνει την προετοιμασία της πριν βγει στη σκηνή.

«Οπότε καλύτερα να “μιλήσετε τώρα” ή να σιωπήσετε για πάντα», πρόσθεσε ο Brian O’Connor, hair και makeup artist της Williams, αναφερόμενος στο «Speak Now».

Η Hayley Williams συμπλήρωσε επίσης την εμφάνισή της με μία αστραφτερή ασημί μωβ σκιά στα βλέφαρά της προς τιμήν του «Speak Now (Taylor’s Version)».

