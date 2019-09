Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα εκτυλίσσεται στο νέο video clip της Becky G

Η Becky G αποκαλύπτει τα μυστικά της μέσω του νέου single και music video «Secrets».

Για την παραγωγή του τραγουδιού, η εκρηκτική τραγουδίστρια συνεργάστηκε με μία δυναμική ομάδα που συνδυάζει την εμπειρία και το ταλέντο και αποτελείται από τους Supa Dups, MDLC και Tainy.

Το music video με χαρακτήρα θρίλερ που «ντύνει» με εικόνα το «Secrets» έχει σκηνοθετήσει ο Phillip R. Lopez (Avicii, Selena Gomez).

Πρόσφατα η Becky G απέσπασε τρεις υποψηφιότητες στα Latin American Music Awards 2019 (που θα διεξαχθούν στις 17 Οκτωβρίου) και μία υποψηφιότητα στα E! People’s Choice Awards 2019 (στις 10 Νοεμβρίου) για τον «Latin Καλλιτέχνη της Χρονιάς».

Στα Latin American Music Awards 2019 προτείνεται για τον «Αγαπημένο Καλλιτέχνη – Γυναίκα», για το «Βίντεο της Χρονιάς» με τη συνεργασία της με τον Maluma στο «La Respuesta» και για το «Αγαπημένο Τραγούδι – Pop» με τη συμμετοχή της στο «Lost In The Middle Of Nowhere» του Kane Brown.

Σημειώνεται ότι η Becky G κέρδισε δύο βραβεία στην περσινή τελετή απονομής των Latin AMAs: Για τον «Αγαπημένο Καλλιτέχνη – Γυναίκα» και για το «Αγαπημένο Urban Τραγούδι» με τη συνάντησή της με τον Bad Bunny στο «Mayores».

Το «Secrets» κυκλοφορεί από τις Kemosabe Records και RCA Records / Sony Music.