Scorpions: Οι θρυλικοί δίσκοι τους επανακυκλοφορούν σε χρωματιστά βινύλια

Δώδεκα θρυλικά άλμπουμ των Scorpions επανακυκλοφορούν σε ποικιλία χρωματιστών βινυλίων.

Θα ήταν υποτιμητικό να πούμε ότι οι Scorpions έχουν απλώς μία πλούσια ιστορία ως συγκρότημα.

Η θεαματική ιστορία τους γίνεται τώρα μία νέα και πολύ πολύχρωμη εμπειρία: Με τη σειρά «Colours of Rock», η BMG ανακοινώνει την επανέκδοση 12 κορυφαίων άλμπουμ του θρυλικού γερμανικού hard rock συγκροτήματος που διαμόρφωσε τον κόσμο της μουσικής – και τώρα παρουσιάζονται σε έγχρωμα βινύλια 180γρ.

Μαζί με τις επανεκδόσεις των δίσκων «Fly To The Rainbow», «In Trance», «Virgin Killer» και «Humanity (Hour 1)», οι οποίες έγιναν remaster για πρώτη φορά, υπάρχουν και άλλοι πολύτιμοι θησαυροί, όπως τα «Savage Amusement», «World Wide Live», «Love at First Sting», «Blackout», «Animal Magnetism», «Lovedrive», «Tokyo Tapes» και «Taken By Force».

Η προπαραγγελία των επανεκδόσεων θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου αποκλειστικά μέσω του Art of the Album εδώ.

Τα χρωματιστά βινύλια θα κυκλοφορήσουν στις 5 Μαΐου, λίγες μόνο ημέρες πριν οι Scorpions ξεκινήσουν το ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους «Rock Believer World Tour», με την οποία είχαν προηγουμένως διασχίσει όλη τη Νότια Αμερική – από το Ελ Σαλβαδόρ μέσω Κολομβίας, Βραζιλίας και Αργεντινής μέχρι τη Χιλή – κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Ακατάπαυστη επιτυχία, συνεχής μουσική εξέλιξη και εκρηκτικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο – όσο πολύχρωμη και εκλεκτική ήταν και είναι μέχρι σήμερα η πορεία της καριέρας του μεγαλύτερου γερμανικού rock συγκροτήματος, τόσο πολύπλευρα είναι και τα χρώματα των βινυλίων αυτών των 12 επανεκδόσεων.

Τα χρώματα που επιλέχθηκαν για τις επανεκδόσεις βινυλίου δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την ιριδίζουσα ιστορία των Scorpions, αλλά συνδυάζονται και με το ύφος του αρχικού εξώφυλλου κάθε άλμπουμ ξεχωριστά.

Ιδιαίτερη έκπληξη για τους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές των Scorpions, βέβαια, πρέπει σίγουρα να είναι τα τέσσερα άλμπουμ που έγιναν remaster για πρώτη φορά στην ιστορία.

Το δεύτερο άλμπουμ, «Fly To The Rainbow» των Scorpions από το 1974, διαφέρει σημαντικά από άποψη ύφους σε σχέση με το ντεμπούτο τους «Lonesome Crow».

Παρόλο που αποτελούσε μία κλίση προς μία πιο πειραματική κατεύθυνση, το άλμπουμ διέθετε βαθιές επιρροές από το hard rock και έδινε μία πρώτη γεύση για το πού θα έφτανε η μουσική του συγκροτήματος στο μέλλον. Είναι το πρώτο άλμπουμ των Scorpions στο οποίο ανέλαβαν μόνοι τους την παραγωγή. Για την επανέκδοση, κυκλοφορεί σε διάφανο βιολετί βινύλιο.

Με το «In Trance», το τρίτο άλμπουμ τους, οι Scorpions σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία.

Η ομώνυμη επιτυχία «In Trance» περιλαμβάνεται στο άλμπουμ μαζί με το «Night Lights», το πρώτο ορχηστρικό κομμάτι του συγκροτήματος. Είναι η πρώτη δουλειά των Scorpions που ηχογραφήθηκε μαζί με τον παραγωγό Dieter Dierks, έναν μακροχρόνιο φίλο και συνεργάτη τους.

Το διάφανο βινύλιο της νέας έκδοσης φέρνει μνήμες από το θρυλικό αρχικό εξώφυλλο του φωτογράφου Michael von Gimbut.

Μια remastered έκδοση του πιο σύντομου άλμπουμ των Scorpions επανακυκλοφορεί επίσης σε μπλε βινύλιο – το διάρκειας 35 λεπτών «Virgin Killer».

Το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Ανόβερο κυκλοφόρησε το 1976. Είναι το πρώτο τους άλμπουμ που έγινε χρυσό στην Ιαπωνία. Το «Virgin Killer» πήγε το συγκρότημα ένα βήμα πιο μακριά από τις ψυχεδελικές ρίζες του και πιο βαθιά στη σφαίρα του hard rock.

Οι remastered θησαυροί των Scorpions συμπληρώνονται από το «Humanity (Hour 1)» που κυκλοφόρησε το 2007. Η παραγωγή του concept album έγινε στο Λος Άντζελες από τη θρυλική αλλά και ονειρική ομάδα παραγωγών Desmond Child και James Michael.

Ο Klaus Meine αναζητούσε έναν πολύ μοντέρνο ήχο, χωρίς να θέλει να χάσει το παραμικρό από τον χαρακτήρα των Scorpions. Για να το πετύχει αυτό, συνδύασε τον πρώιμο ήχο των Scorpions στο συγκεκριμένο άλμπουμ με τον ήχο των μεταγενέστερων παραγωγών τους. Το 21ο άλμπουμ των θρύλων του hard rock θα κυκλοφορήσει σε χρυσό βινύλιο στη νέα έκδοσή του.

Στα τέσσερα remastered άλμπουμ προστίθενται οκτώ ακόμη προσεκτικά επιλεγμένα κλασικά άλμπουμ των Scorpions.

Πρόκειται για το «Taken By Force» σε λευκό βινύλιο, το «Tokyo Tapes» σε κίτρινο βινύλιο, το «Lovedrive» σε κόκκινο βινύλιο, το «Animal Magnetism» σε κόκκινο βινύλιο, το «Blackout» σε διάφανο βινύλιο, το «Love At First Sting» σε ασημένιο βινύλιο, το «For World Wide Live» σε διάφανο πορτοκαλί βινύλιο και το «Savage Amusement» σε διάφανο γαλάζιο βινύλιο.

Τον επόμενο μήνα, ξεκινάει στη Νότια Αμερική η παγκόσμια περιοδεία «Rock Believer World Tour» των Scorpions. Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας, που αποτελείται από συνολικά 20 συναυλίες, θα αρχίσει στις 9 Μαΐου από τη Λιλ της Γαλλίας.