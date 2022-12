Οι Scorpions κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Rock Believer»

Οι Scorpions αποδεικνύουν ότι το rock δεν έχει πεθάνει.

«Ο βασιλιάς των riffs επέστρεψε στην πόλη», δηλώνει ο Klaus Meine στην αρχή του νέου άλμπουμ των Scorpions.

Το «Rock Believer», το οποίο κυκλοφορεί τη χρονιά όπου συμπληρώνονται 50 χρόνια από το πρώτο άλμπουμ των Scorpions, γιορτάζει τη συναδελφικό πνεύμα που διαμορφώθηκε μεταξύ των μελών του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών και αποδεικνύει ότι οι Scorpions δεν στερούνται δυνάμεων και ενέργειας.

Μιλώντας για τον τίτλο του άλμπουμ «Rock Believer», ο κιθαρίστας των Scorpions, Rudolf Schenker, δήλωσε: «Κοιτάξτε, είμαστε σε όλο τον κόσμο εδώ και 50 χρόνια ή και περισσότερο. Και όταν κάποιος μπορεί να πει ότι είναι rock believer, τότε αυτοί είμαστε εμείς. Και φυσικά, συναντάμε τους rock believers μπροστά μας, το κοινό μας».

«Τόσοι πολλοί άνθρωποι είπαν ότι το ροκ έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει. Πάντα επιστρέφει – μερικές φορές πιο δυνατά ή λιγότερο δυνατά – αλλά τελικά, είναι υπέροχο να παίζουμε σε όλο τον κόσμο, σε πάνω από 80 χώρες που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής και όλοι να είναι rock believers», πρόσθεσε.

«Ήταν πάντα υπέροχο να μοιραζόμαστε μαζί τους τη μουσική και να είμαστε σε επαφή μαζί τους. Θέλω να πω, αυτό είναι τόσο καταπληκτικό και τόσο φανταστικό, που είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα κυκλοφορήσουμε ένα νέο άλμπουμ. Και ναι, ας δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Rudolf Schenker των Scorpions.

Το «Rock Believer» επιβεβαιώνει τον τίτλο του με καταιγιστικά riffs, καταιγιστικούς ύμνους και καυτές εναλλαγές στην κιθάρα μεταξύ του Rudolf Schenker και του Matthias Jabs που κάνουν τους Scorpions να ακούγονται περισσότερο σαν ευαγγελιστές του heavy-rock παρά σαν μακάριοι πιστοί που εξακολουθούν να μας ξεσηκώνουν σαν… τυφώνας.

Το συνθετικό δίδυμο των Scorpions, ο Klaus Meine και ο Rudolf Schenker, θέλουν να αψηφήσουν την ηλικία τους (και οι δύο είναι 73 ετών) και να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει κανένα όριο στην τέχνη τους.

Το συγκρότημα ηχογράφησε το άλμπουμ ζωντανά σε μία μόνο αίθουσα, κυρίως στα Peppermint Park Studios στο Ανόβερο της Γερμανίας σε συμπαραγωγή με τον Hans-Martin Buff.

Οι Scorpions ακούγονται ανανεωμένοι στο «Rock Believer», καθώς και δεμένοι μετά από δύο παγκόσμιες περιοδείες μετά το τελευταίο άλμπουμ τους, το «Return To Forever» του 2015.

Ο νέος ντράμερ της μπάντας, ο Ελληνοσουηδός Mikkey Dee, πρώην μέλος των Motörhead, φέρνει μία νέα ενέργεια στους Scorpions και δίνει ώθηση στα ταχύτερα κομμάτια του «Rock Believer”με την αγριότητα του προηγούμενου γκρουπ του, αλλά αφήνει και χώρο όταν χρειάζεται σε τραγούδια όπως το στιβαρό «Seventh Sun», το μεστό «Call of the Wild» και την μπαλάντα «When You Know (Where You Come From)».

Το «Rock Believer» όμως είναι καλύτερο όταν οι Scorpions βάζουν τις μηχανές στο τέρμα σε τραγούδια όπως τα «Roots in My Boots», «Knock ’em Dead» και «Hot and Cold».

Το ομότιτλο τραγούδι του «Rock Believer» και το «Peacemaker», τα οποία κυκλοφόρησαν ως singles πριν την άφιξη του άλμπουμ, διαθέτουν τα χαρακτηριστικά που έχουν οδηγήσει τους Scorpions στις ραδιοφωνικές playlists στο παρελθόν, ενώ το «Shining of Your Soul» στρέφεται σε reggae ρυθμούς, σε ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα από την επίθεση του υπόλοιπου άλμπουμ.

Το «Rock Believer» κυκλοφορεί σε standard έκδοση με 11 τραγούδια και σε περιορισμένη deluxe έκδοση, η οποία περιέχει πέντε bonus τραγούδια, συμπεριλαμβανομένης μιας ακουστικής εκτέλεσης του «When You Know (Where You Come From)».

Είναι ευχάριστο να λέμε ότι οι Scorpions εξακολουθούν να είναι «Rock Believers» και ότι έχουν ακόμη τα προτερήματα που αποτελούν έλξη για τους θαυμαστές τους. «Να είστε αληθινοί στον εαυτό σας, είναι η ζωή σας», συμβουλεύει ο Klause Meine στο «When You Know» και η μπάντα του κάνει ακριβώς το ίδιο.