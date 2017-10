Τη διαχρονικότητα που διαπερνά τις μπαλάντες τους αναδεικνύουν οι Scorpions με την κυκλοφορία του «Born To Touch Your Feelings: Best Of Rock Ballads».

Οι Scorpions ξεκίνησαν την φετινή περιοδεία στις ΗΠΑ τους στο «Madison Square Garden», την πιο θρυλική αρένα για τις μεγαλύτερες ροκ συναυλίες.

Με περισσότερους από είκοσι χιλιάδες θεατές παρόντες, κάποιοι fans πλήρωσαν μέχρι και 600 δολάρια για το εισιτήριό τους. Μετά από περίπου μία ώρα γεμάτη hard rock μελωδίες κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο συμβαίνει. Ο τραγουδιστής Klaus Meine, ανακοινώνει μια μπαλάντα που δεν είναι συνήθως στα live setlist της μπάντας, το «Wind of Change». Είκοσι χιλιάδες άνθρωποι αρχίζουν να τραγουδούν μαζί. Ένα Αcappella στην πιο ανατριχιαστική στιγμή.

«Την σημερινή εποχή οι μπαλάντες είναι το αποκορύφωμα της ροκ μουσικής», λέει ο Meine και συνεχίζει: «Αν είναι καλογραμμένες, θα πάνε κατευθείαν στις καρδιές των fans. Oι μπαλάντες είναι τα διαμάντια, είναι επίσης το θεμελιώδες σωματίδιο της ροκ μουσικής. Επιπλέον, χωρίς πολλά – πολλά αγγίζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων».

Οι Scorpions, ως γνωστόν είναι διεθνώς γνωστοί ως οι ειδήμονες στις ροκ μπαλάντε.

«Μεγαλώνοντας, δεν ακούγαμε Μότσαρτ ή Haydn , αλλά Elvis, The Rolling Stones και Little Richards», λέει ο ιδρυτής των Scoprions, ο Rudolf Schenker. «Αλλά και πάλι, το πιο σοβαρό είδος που μας επηρέασε από πολύ νεαρή ηλικία είναι η blues μουσική». Ο Kirk Hammett των Metallica είπε κάποτε: «Η διαφορά μεταξύ των Scorpions και των Metallica φαίνεται καλύτερα στις μπαλάντες, εμείς έχουμε στο αίμα μας τα blues, για τους Scorpions είναι άπλα η κλασσική μουσική τους.»

Με τον Meine να προσθέτει: «Η έννοια της μπαλάντας πηγαίνει πάντα βαθιά. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ένα τραγούδι όπως το “Wind of Change” λανσάρεται ξανά και αγαπιέται σαν καινούριο στις ΗΠΑ αυτές τις μέρες. Οι fans δεν συνδέουν το τραγούδι με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, αλλά μάλλον με την τρέχουσα κατάστασή τους, την επιθυμία για αλλαγή και την ελπίδα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικές απειλές και εμφύλιους πολέμους, καθώς και τη λαχτάρα για ειρήνη.»

Καθώς διάλεγαν τα τραγούδια για το νέο τους άλμπουμ, οι Scorpions θυμήθηκαν τη διαχρονικότητα που έχουν οι μπαλάντες τους. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος που επέλεξαν για αυτή την συλλογή από ένα τραγούδι τους από το 1977, «Born To Touch Your Feelings«.

Το συγκρότημα διάλεξε τις ωραιότερες και πιο θρυλικές μπαλάντες για ένα νέο δίσκο και τον ολοκλήρωσε με τρία ολοκαίνουρια τραγούδια, τα «Follow Your Heart», «Always Be With You» και «Melrose Avenue».

Το «Always Be With You» είναι το ολοκαίνουριο τραγούδι του Rudolf Schenker. Μια βαθιά συναισθηματική δήλωση αγάπης, καθώς και μια ιστορία αλλαγής, δεν είναι τυχαίο ότι ο εξαιρετικός κιθαρίστας και συνθέτης έγραψε αυτό το τραγούδι μετά τη γέννηση του νεώτερου γιου του.

To «Melrose Avenue», από την άλλη πλευρά, φέρει το όνομα του πιο διάσημου strip club στο Λος Άντζελες και είναι το πιο πρόσφατο τραγούδι του Matthias Jabs. Aρχίστε να ονειρεύεστε: Μια πρόσκληση για ένα συναρπαστικό ταξίδι στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

O δίσκος περιλαμβάνει, επίσης, μια νέα ακουστική εκδοχή του «Send Me An Angel».

Επιπρόσθετα, επιστρέφουν στις ρίζες τους με μια εντυπωσιακή φωτογραφία για εξώφυλλο την οποία επιμελήθηκε η θρυλική φωτογράφος Ellen von Unwerth. Μετά την υπερ-ρεαλιστική τέχνη του Gottfried Helnwein ( στο «Blackout») και τη θρυλική φωτογραφία του Helmut Newton για το εξώφυλλο του «Love At First Sting», ακολουθεί αυτή εδώ για το εξαιρετικό εξώφυλλο της Ellen von Unwerth και οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως φωτογραφία που θα «αξίζει το βάρος της σε χρυσάφι».

Κυκλοφορεί τέλη Νοεμβρίου από τη Sony Music σε CD και διπλό βινύλιο.

Οι τίτλοι τραγουδιών του «Born To Touch Your Feelings: Best Of Rock Ballads»:

01. Born To Touch Your Feelings («MTV Unplugged» Studio Edit)

02. Still Loving You («Comeblack» Version)

03. Wind Of Change («Comeblack» Version)

04. Always Somewhere (2015 Remaster)

05. Send Me An Angel (New Acoustic Version 2017)

06. Holiday (2015 Remaster)

07. Eye Of The Storm (Radio Edit)

08. When The Smoke Is Going Down (2015 Remaster)

09. Lonely Nights

10. Gypsy Life

11. House Of Cards (Single Edit)

12. The Best Is Yet To Come

13. When You Came Into My Life («MTV Unplugged» Studio Edit)

14. Lady Starlight (2015 Remaster)

15. Follow Your Heart (New Full-Band Version 2017)

16. Melrose Avenue (Νέο τραγούδι)

17. Always Be With You (Νέο τραγούδι)