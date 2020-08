Saske και Sigma αλλάζουν τους κανόνες με το «Κύμα»

Ο Saske και ο Sigma παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους με το «Κύμα».

Μία καλοκαιρινή και wavy νότα που ξεπερνάει τα μουσικά όρια. Ο αγαπημένος Saske και ο ανερχόμενος Sigma αποφάσισαν να το πάνε στο επόμενο επίπεδο, παρουσιάζοντας μια καλοκαιρινή και άκρως ξεχωριστή καλλιτεχνική δημιουργία.

Οι ταλαντούχοι Έλληνες rappers εμπιστεύτηκαν το νέο τους single στα χέρια του μουσικού παραγωγού Sike και το αποτέλεσμα το ακούμε στο ολοκαίνουργιο «Κύμα».

Η εν λόγω τριάδα παρουσίασε στους ακροατές και στους fans ένα κομμάτι με έντονα pop και house στοιχεία, με τους καλοκαιρινούς ρυθμούς να συναντούν μία λαμπερή wavy ενέργεια που σε παρασύρει.

Οι δύο καλλιτέχνες δεν φοβούνται να αναζητήσουν ένα διαφορετικό δρόμο, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά ότι η οικογένεια της Offbeat Records δεν καταλαβαίνει από όρια και φραγμούς.

Ο Έλληνας MC από τη Χρυσούπολη Καβάλας δε λέει να ησυχάσει τις καυτές εβδομάδες του καλοκαιριού, συνεχίζοντας ακάθεκτος με την δημιουργία εντυπωσιακών τραγουδιών, ενορχηστρώνοντας αυτήν τη φορά παρέα με τον Sigma μία συνέχεια ενός άτυπου summer soundtrack.

Το «Κύμα» έρχεται να ταράξει τα νερά στο εγχώριο airplay λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του επίσημου video clip του «NANA» από τον Saske, ένα κομμάτι που έχει ήδη κατακλύσει τα online playlists και τα ραδιόφωνα.

Ανάλογη επιτυχία βίωσε φυσικά και ο Sigma φέτος το καλοκαίρι, όταν ράπαρε παρέα με τον «πλατινένιο» Hawk στο εμφατικό «It Is What It Isn’t | IIWII», μία εντελώς διαφορετική μουσική προσέγγιση σε σχέση με το ολοκαίνουργιο «Κύμα», εντείνοντας με αυτόν τον τρόπο το πολύπλευρο καλλιτεχνικό προφίλ του.

Το pop-electro single «Κύμα» με την υπογραφή των Saske και Sigma κυκλοφορεί από την Offbeat Records και είναι διαθέσιμο σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.