Saske: Το «Saskepticism Vol. 2» στα άλμπουμ με το καλύτερο ντεμπούτο παγκοσμίως στο Spotify

Η επιτυχία του νέου άλμπουμ του Saske ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Το νέο άλμπουμ του Saske με τίτλο «Saskepticism Vol. 2» σημείωσε μία από τις καλύτερες επιδόσεις στο Spotify παγκοσμίως την ημέρα της κυκλοφορία του.

Ο Έλληνας ράπερ κυκλοφόρησε το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ στις 22 Απριλίου, ύστερα από μια διετία αναμονής.

Το πολυαναμενόμενο μουσικό project ικανοποίησε τις προσδοκίες του κοινού προσφέροντας 20 κομμάτια σε συνεργασία με μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα Ελλήνων beatmakers και δημιουργών.

Το νέο άλμπουμ του Saske αμέσως αγκαλιάστηκε καθώς και τα 20 τραγούδια εμφανίστηκε στο ελληνικό Top 50 του Spotify.

Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε η διεθνής διάκριση για το «Saskepticism Vol. 2» και τον Sakse στα παγκόσμια charts της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming.

Το «Saskepticism Vol. 2» κατέκτησε τη δέκατη θέση στο Top Albums Debut Global Chart του Spotify με τα νέα άλμπουμ που σημείωσαν το καλύτερο ντεμπούτο παγκοσμίως το τριήμερο 22 – 24 Απριλίου.

Ο Saske εμφανίζεται στην ίδια λίστα με διεθνή ονόματα της μουσικής βιομηχανίας όπως ο Pusha T, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης με το νέο άλμπουμ του «It’s Almost Dry», οι Fontaines D.C. (στο No. 7 με το «Skinty Fia») και ο Martin Garrix (στο No. 8 με το «Sentio»).

Το Spotify δημοσίευσε το σχετικό chart στην επίσημη σελίδα του στο Instagram.

Το άλμπουμ «Saskepticism Vol. 2» κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες από τη Stay Independent και την OffBeat Records.