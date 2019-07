Μουσική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.

Η Matina Zara, η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, που έχει ξεχωρίσει από τα πρώτα της δισκογραφικά βήματα, επιστρέφει με μία νέα συνεργασία.

Μαζί με τον ανερχόμενο Ρώσο DJ / παραγωγό Sasha Youth παρουσιάζει το single «I Need It».

Η Ελληνοκαναδή ερμηνεύτρια έχει ήδη μοιραστεί τα singled «Kiss and Tell» και «Lies», το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στο ενεργητικό της έχει και την συνεργασία της με τον επιτυχημένο house DJ και παραγωγό Dino MFU στο track «Lose It All».

Ο ανερχόμενος house και future house παραγωγός Sasha Youth από τη Ρωσία έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με μία από τις πιο σημαντικές country vocalists, την Emily Hare, και έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στις πιο ψηλές θέσεις των charts της χώρας του.

«Η κύρια ιδέα που θέλω να μεταφέρω με τη μουσική μου είναι ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και η νιότη μία νοοτροπία», αναφέρει ο Sasha Youth.

Το «I Need It» ηχογραφήθηκε στα παγκοσμίως γνωστά «Black Rock Studios» στη Σαντορίνη.

Κυκλοφορεί από την Panik Records.