Tο ολοκαίνουργιο άλμπουμ του Carlos Santana.

O νέος δίσκος του Santana με τίτλο «Africa Speaks» κυκλοφόρησε την Παρασκευή 7 Ιουνίου από την Concord Records με τη διανομή της Universal Music.

Ο Μεξικανός – Αμερικανός μουσικός μαζί με τα άτομα του συγκροτήματος Santana από τα δύο πρώτα άλμπουμ τους εισήχθησαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Το 2005 τιμήθηκε ως «Είδωλο της BMI» στα 12α ετήσια βραβεία BMI Latin Awards. Ο Carlos Santana έγινε ο πρώτος στιχουργός που έγινε Είδωλο της BMI στα βραβεία Latin Awards της εταιρείας. Η διάκριση αυτή δόθηκε σε έναν δημιουργό που είναι «μοναδική και ανεξίτηλη επιρροή για γενιές καλλιτεχνών».

Ο πασίγνωστος κιθαρίστας εμπνέεται πολύ από την αφρικανική κουλτούρα και αυτό το αποδεικνύει από τα νέα του ακούσματα, σε συνδυασμό πάντα με τις latin και jazz μελωδίες του.

Στο πλαίσιο του νέου του άλμπουμ, ο Santana δουλεύει με τον παραγωγό Rick Rubin.

Δείτε το επίσημο video clip για το πρώτο single του δίσκου, το «Breaking Down the Door»:

Το άλμπουμ «Africa Speaks», είναι μία πολύ όμορφα διαμορφωμένη μουσική εμπειρία που «ντύνει» φωνητικά η τραγουδίστρια Buika και που σίγουρα θα αποτελέσει μια αξιομνημόνευτη δουλειά του Santana στα 50 χρόνια καριέρας του.

«Αυτή η δισκογραφική δουλειά, απλά έπρεπε να γίνει. Ήταν σαν δώρο που μου ήρθε από εκεί ψηλά, τον ουρανό», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Santana.

«Ανυπομονώ να κάνουμε περιοδεία στο πλαίσιο του νέου άλμπουμ και να μεταδώσουμε όλο αυτό το κλίμα του “Africa Speaks”.»



Το tracklist του «Africa Speaks»:

1. Africa Speaks

2. Batonga

3. Oye Este Mi Canto

4. Yo Me Lo Merezco

5. Blue Skies

6. Paraísos Quemados

7. Breaking Down The Door

8. Los Invisibles

9. Luna Hechicera

10. Bembele

11. Candombe Cumbele