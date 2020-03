Sandro: Ο εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2020 στην Panik Records

View this post on Instagram

⁣ 💥 Η #PanikRecords καλωσορίζει στην οικογένεια της τον @sandromusic_official , τον εκπρόσωπο της Κύπρου στη φετινή @eurovision ! Με το @rik_cybc και το τραγούδι #Running ταξιδεύουν μαζί στη μεγάλη μουσική γιορτή!⁣ ⁣ 🎬 Η πρεμιέρα του επίσημου music video θα γίνει στις 06/03 στην εκπομπή Happy Hour του RIK1 στις 16:30 και θα κυκλοφορήσει στο #PanikRecordsTube την ίδια μέρα στις 18:00.