Το απόλυτο αφιέρωμα στην οικογένειά του που τον έχει στηρίξει στα όνειρά του θα είναι το καινούριο άλμπουμ του Sam Smith.

Ο Sam Smith επανέρχεται στο προσκήνιο με νέα δισκογραφική δουλειά.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης που εξάπλωσε τη φήμη του με το ντεμπούτο άλμπουμ «The Lonely Hour» το 2014, αποκάλυψε πρόσφατα ένα τατουάζ στο στήθος του που έγραφε τα κρυπτικά αρχικά «TPH-50HR», ενώ γύριζε ένα video clip για ένα ολοκαίνουριο τραγούδι.

Οι πρώτες υποψίες έκαναν λόγο ότι το τατουάζ αφορά το σπίτι και το δρόμο όπου μεγάλωσε.

Τώρα που έχει επιβεβαιωθεί ότι η συντομογραφία σημαίνει «The Pink House – 50 Heydon Road», πιστεύεται επίσης ότι αυτός είναι και ο τίτλος του νέου δίσκου του Sam Smith που πρόκειται να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Sam Smith μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία σειρά φωτογραφιών από τα παρασκήνια της οπτικοποίησης ενός -άγνωστου επί τους παρόντος- τραγουδιού, επισημοποιώντας την επικείμενη επάνοδο.

Ο Sam Smith φέρεται να έχει επιλέξει το γενικό τίτλο «TPH-50HR» για το άλμπουμ ως το απόλυτο αφιέρωμα στους γονείς του, Fred και Kate και στις αδελφές του που υποστήριζαν πάντα το όνειρό του και ποτέ δεν προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από εκείνα. Συνεπώς θα είναι ένας πολύ προσωπικός δίσκος.

Στη δεύτερη δισκογραφική δουλειά του. ο 25χρονος τραγουδιστής θα συμπράξει με το χρόνιο συνεργάτη του Jimmy Napes, τον Naughty Boy όπως στο «La La La», τους Clean Bandit, τον Timbaland και τη νεαρή Βρετανίδα τραγουδίστρια Frances, υποψήφια για το βραβείο «Critics’ Choice» στα BRIT Awards του 2016.

Εντούτοις, αν και το παρθενικό άλμπουμ του έγραψε ιστορία με την πώληση περισσότερων αντιτύπων σε μία εβδομάδα στις Η.Π.Α. που έχουν καταγραφεί από οποιονδήποτε άλλον τραγουδιστή τα τελευταία 23 χρόνια, ο Sam αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να… αντέξει το hit «Money On My Mind». Τα περισσότερα τραγούδια από το βραβευμένο με Grammy «In The Lonely Hour» ήταν «κλασικά».

«Υπάρχουν μερικά τραγούδια που πραγματικά μισώ, αλλά στη συνέχεια τον πυρήνα του άλμπουμ, τραγούδια όπως τα «Stay With Me», «I’m Not The Only One» – πραγματικά όλα τα τραγούδια εκτός από το «Money On My Mind» – πραγματικά τα αγαπώ. Και είμαι πραγματικά υπερήφανος για το κλασικό του πώς ακούγονται, γιατί τα ακούω τώρα και τα αγαπώ ακόμα», σχολίασε.

«Υπάρχουν μερικές στιγμές (στο άλμπουμ) όπου σκέφτομαι, «θα μπορούσα να το είχα αλλάξει αυτό. Θα το έκανα διαφορετικά», καταλήγει ο Sam Smith.

