Sam Smith: Αυτό είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει

Το επόμενο τραγούδι του Sam Smith μετά το «Unholy» κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.

Ο Sam Smith πρόκειται να κυκλοφορήσει την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Gimme», στο οποίο συμμετέχουν η Τζαμαϊκανή reggae τραγουδίστρια Koffee και η Καναδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Jessie Reyez.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης ανακοίνωσε την είδηση μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο τέταρτο άλμπουμ του Sam Smith, με τίτλο «Gloria», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Ιανουαρίου.

Το «Gimme» θα ακολουθήσει την επιτυχημένη συνεργασία του Sam Smith με την Kim Petras στο single «Unholy», με το οποίο οι δυο τους έγιναν αντίστοιχα ο πρώτος ανοιχτά non-binary και ο πρώτος τρανσέξουαλ καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100.

Το «Gimme» δεν θα είναι η μοναδική εμφάνιση της Jessie Reyez στο «Gloria». Η τραγουδίστρια συμμετέχει επίσης στο τραγούδι «Perfect», ενώ ο Sam Smith θα κλείσει το άλμπουμ υποδεχόμενος τον Ed Sheeran στο τραγούδι «Who We Love».

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Sam Smith θα είναι καλεσμένους στην πρώτη εκπομπή του «Saturday Night Live» για το 2023, στις 21 Ιανουαρίου, με οικοδέσποινα του επεισοδίου την ηθοποιό Aubrey Plaza.

Ο Sam Smith, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε πρόσφατα την πρώτη του περιοδεία στη Βόρεια Αμερική από το 2018, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Gloria».

Ο τραγουδιστής πρόκειται να πραγματοποιήσει 27 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, κάνοντας στάσεις σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Μαϊάμι, η Νέα Υόρκη, το Βανκούβερ και το Χιούστον.

Η Jessie Reyez, η οποία συμμετέχει στο «Gloria», θα εμφανιστεί επίσης ως special guest σε κάθε σταθμό – εκτός από τη συναυλία της Ουάσινγκτον.

Ο Sam Smith είχε ήδη ανακοινώσει το πρώτο σκέλος της περιοδείας του «Gloria the Tour», η οποία θα ξεκινήσει τον Μάιο από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, προτού συνεχιστεί στην Ευρώπη τον Μάιο.

Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του αναμένεται να ρίξει αυλαία στο AO Arena του Μάντσεστερ στις 24 Μαΐου.

Το «Gloria» είναι το επόμενο άλμπουμ του Sam Smith μετά το «Love Goes», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 και περιείχε τραγούδια όπως το «My Oasis», το «Diamonds», το «How Do You Sleep?» και το «Dancing With A Stranger» με τη Normani.