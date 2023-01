Ο Sam Smith θέλει να παντρευτεί στο σκηνικό του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» στη Νέα Ζηλανδία

«Απλά πρέπει να βρω τον κατάλληλο».

Ο Sam Smith δεν φαίνεται να έχει σοβαρή σχέση αυτή τη στιγμή, αλλά όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ο τραγουδιστής λέει ότι θα ήθελε να παντρευτεί τον αγαπημένο του σε μία ασυνήθιστη τοποθεσία.

Πρόκειται για ένα μέρος στη Νέα Ζηλανδία που χρησιμοποιήθηκε ως σκηνικό τόσο για την τριλογία ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» (The Lord of the Rings) όσο και για την τριλογία «Το Χόμπιτ» (The Hobbit).

Μιλώντας στην εφημερίδα New Zealand Herald, ο Sam Smith δήλωσε ότι όταν επιστρέψει στη Νέα Ζηλανδία τον επόμενο Νοέμβριο στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Gloria the Tour», ανυπομονεί να επιστρέψει στο Hobbiton.

Το Hobbiton είναι ένα από τα σκηνικά που ο σκηνοθέτης Peter Jackson έβαλε την ομάδα του να κατασκευάσει για την τριλογία του «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» για να αναπαραστήσει το Shire, το μέρος της Μέσης Γης όπου ζουν τα hobbits.

Το σκηνικό κατεδαφίστηκε εν μέρει το 2002, αλλά το 2009, ο Peter Jackson επέστρεψε στη Νέα Ζηλανδία για να γυρίσει την τριλογία του «The Hobbit» και το αποκατέστησε.

Τώρα είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Μπορείτε να δείτε τις 44 μόνιμα ανακατασκευασμένες τρύπες των hobbit, όπως ακριβώς ήταν στην ταινία, καθώς και την αγαπημένη ταβέρνα των hobbit, το πανδοχείο «The Green Dragon Inn».

«Πρέπει να ξαναπάω στο Hobbiton γιατί πηγαίνω κάθε φορά. Αποτελεί προσκύνημα», δήλωσε ο Sam Smith. «Θέλω να παντρευτώ στο Hobbiton», συνέχισε και πρόσθεσε γελώντας: «Απλά πρέπει να βρω τον κατάλληλο».

Το νέο άλμπουμ του Sam Smith με τίτλο «Gloria», το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 27 Ιανουαρίου, επικεντρώνεται στη «συναισθηματική, σεξουαλική και πνευματική απελευθέρωση», όπως εξηγεί ο ίδιος.

«Μου αρέσει πάντα να φοβάμαι λίγο όταν κάνω μουσική και όταν κυκλοφορώ μουσική και για εμένα, το πιο τρομακτικό πράγμα ήταν να περάσω σε μία χαρούμενη κατάσταση», ανέφερε.

«Ο πόνος της καρδιάς και η θλίψη και η μιζέρια κατά κάποιο τρόπο έγιναν αυτό το ασφαλές μέρος για να γράφω τραγούδια – και έτσι η πρόκληση ήταν να δημιουργήσω ένα άλμπουμ που να μοιάζει πιο χαρούμενο και απλά ελπιδοφόρο», είπε.

Παρακολουθήστε παρακάτω μία σύντομη ξενάγηση στο Hobbiton στη Νέα Ζηλανδία.