Μία ενδοσκόπηση στη δημιουργία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του παρέχει ο Sam Smith.

Ο Sam Smith επέστρεψε δριμύτερος.

Ο Βρετανός τραγουδιστής χρειάστηκε τρία χρόνια για να διαδεχθεί τη σαρωτική επιτυχία του παρθενικού δίσκου «In The Lonely Hour» και να επανέλθει με νέα τραγούδια, αρχής γενομένης από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το «Too Good At Goodbyes» σηματοδότησε την πρώτη κυκλοφορία του Sam Smith μετά το 2015 και το βραβευμένο με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα τραγούδι «Writing’s On The Wall», για την ταινία «Spectre» του James Bond.

Την Παρασκευή (06/10), ο Sam Smith ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου, δεύτερου άλμπουμ του και της επερχόμενης περιοδείας του. Το «The Thrill Of It All» θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου από την Capitol Records και θα περιλαμβάνει 10 νέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του single «Too Good At Goodbyes».

Ο Sam.Smith τραγούδησε ζωντανά τα νέα τραγούδια του στο «SNL»

Τώρα μοιράζεται με το κοινό ένα άλλο teaser, αυτή τη φορά με τη μορφή ενός τρέιλερ για τη δισκογραφική δουλειά που βρίσκεται καθ’ οδόν.

Το βίντεο δείχνει τον 25χρονο τραγουδιστή και τους συνεργάτες του (Timbaland, Jimmy Napes κ.ά.) στο στούντιο μαζί με μία χορωδία. Όλοι μαζί ηχογραφούν φωνητικά για το «Too Good At Goodbyes» και «Pray«, καθώς επίσης και για τα υπόλοιπα ακυκλοφόρητα τραγούδια.

Για τρεις εβδομάδες, πήρα τους φίλους μου σε ένα δωμάτιο και ηχογραφήσαμε το δίσκο. Πολλές ταινίες από κασέτες και μπουκάλια από ουίσκι αργότερα, μείναμε με το “The Thrill Of It All”. Πλησιάζει η ώρα για εμένα να δώσω σε όλους σας το νέο άλμπουμ μου. Είμαι φοβισμένος, αλλά τόσο έτοιμος», έγραψε ο Sam Smith.