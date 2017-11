Ο Sam Smith πραγματοποιεί νέο προσωπικό ρεκόρ με τον καινούριο και πολυαναμενόμενο δίσκο του.

Το «The Thrill of It All» είναι το πρώτο άλμπουμ του Sam Smith που κατακτά το Νο1 των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως αναφέρει το «Billboard», το δεύτερο δισκογραφικό εγχείρημα του Βρετανού καλλιτέχνη κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του «Billboard 200» αυτής της εβδομάδας. Το ανώτερο σημείο στην κατάταξη που έφτασε ο παρθενικός δίσκος του, το «The In The Lonely Hour» (2014), ήταν το Νο2.

Από την κυκλοφορία του στις 3 Νοεμβρίου έως σήμερα, το «The Thrill of It All» έχει καταγράψει 237.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ, βάσει του συνδυαστικού συστήματος κατανάλωσης του «Billboard», το οποίο μετρά τις φυσικές πωλήσεις άλμπουμ, τις πωλήσεις τραγουδιών και το streaming.

Τα στατιστικά του «The Thrill of It All» συμπεριλαμβάνουν 185.000 φυσικές πωλήσεις, αριθμός που ξεπερνά τα 166.000 αντίτυπα από την πρώτη εβδομάδα του «In The Lonely Hour».

Συνολικά, ο Sam Smith σημειώνει το έβδομο μεγαλύτερο ντεμπούτο για το 2017 και το τρίτο μεγαλύτερο για έναν pop δίσκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας μπροστά του μόνο το «÷» (Divide) του Ed Sheeran και το «Beautiful Trauma» της P!nk.

Ωστόσο, ο 25χρονος τραγουδιστής δε θα διατηρήσει τα ηνία, αφού προβλέπεται ότι η Taylor Swift θα κάνει είσοδο στο Νο1 την επόμενη εβδομάδα με το «reputation». Επίσης, το «Thrill Of It All» -που κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music- έκανε ντεμπούτο και στην πρώτη θέση του βρετανικού chart, όπως το «In The Lonely Hour».

Το επόμενο single του Sam Smith μετά το «Too Good At Goodbyes» είναι το «One Last Song».