Sam Smith: Πώς ο «συναισθηματικός» πατέρας του έχει επηρεάσει τα αποκαλυπτικά τραγούδια του

Ο Sam Smith μίλησε για την παιδική ηλικία του και τη σχέση του με την οικογένειά του.

Ο Sam Smith ανέφερε ότι του είναι εύκολο να μοιράζεται τα συναισθήματά του στα τραγούδια του επειδή ο πατέρας του είναι ένας «πολύ συναισθηματικός» άνθρωπος.

Ο 30χρονος τραγουδιστής σημείωσε επιτυχία παγκοσμίως χάρη στα ειλικρινή τραγούδια των δύο πρώτων άλμπουμ του, του «In The Lonely Hour» που κυκλοφόρησε το 2014 και του «The Thrill of It All» που ακολούθησε το 2017.

Αλλά ο Sam Smith υποστηρίζει ότι δεν ήταν ποτέ δύσκολο για εκείνους να είναι τόσο ειλικρινείς στους στίχους τους, επειδή ο πατέρας του Frederick – ο οποίος έμεινε στο σπίτι και μεγάλωσε τα παιδιά του, ενώ η σύζυγός του Kate δούλευε ως χρηματίστρια – είναι ένας πολύ όμορφος και ευαίσθητος άνθρωπος.

«Θα πρέπει να πάτε πίσω στην παιδική ηλικία μου για να καταλάβετε γιατί είναι πιο εύκολο για εμένα. Ο πατέρας μου είναι πολύ συναισθηματικός, η μητέρα μου δούλευε και ο πατέρας μου έμενε στο σπίτι», ανέφερε μιλώντας στο CBC Radio.

«Ο μπαμπάς μου κλαίει, ο μπαμπάς μου νιώθει όλα τα συναισθήματα και είναι ανοιχτός για τα συναισθήματά του. Είναι αρκετά τρελός ο τρόπος που μιλάμε εγώ και η οικογένειά μου μεταξύ μας, είναι ένας πολύ ευάλωτος και ευαίσθητος τρόπος», συνέχισε.

Ο Sam Smith παραδέχθηκε ότι δυσκολεύτηκε περισσότερο να μεταφέρει συναισθήματα όπως ο θυμός και η χαρά στα τραγούδια του νέου άλμπουμ του «Gloria», επειδή δεν είχε επιχειρήσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν.

«Άλλα συναισθήματα όπως ο θυμός και οι απόψεις, με τον τρόπο που τα έχω μεταφέρει στο “Gloria”, ήταν πάντα αρκετά τρομακτικά για εμένα», υπογράμμισε.

«Νομίζω ότι ως queer άτομο μπορεί να μοιάζει αρκετά ριζοσπαστικό, μερικές φορές, όταν αποδέχεσαι τη χαρά», υποστήριξε στη συνέχεια.

«Αυτό που ήταν τρομακτικό ήταν ο τρόπος που κινούσα το σώμα μου όταν ήμουν χαρούμενος, ή ο τρόπος που χόρευα, ένιωθα ότι ήταν πάντα τρομακτικό για εμένα να το κάνω αυτό μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους», εξήγησε ο Sam Smith.

«Μπορώ να το κάνω σε κλαμπ, μπορώ να το κάνω με την οικογένειά μου, μπορώ να το κάνω με τα αγόρια μου, τέτοια πράγματα, αλλά υποθέτω ότι είχα πάντα μια μικρή ντροπή για τον τρόπο που κινούσα το σώμα μου όταν ήμουν νεότερος, αλλά καθώς μεγαλώνω αναζητώ την ευτυχία», πρόσθεσε.