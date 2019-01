Δύο υπέροχες φωνές συνυπάρχουν στο ίδιο τραγούδι.

Ο Sam Smith και η Normani συνεργάζονται στο νέο single «Dancing With A Stranger» που κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music.

Το «Dancing With A Stranger» είναι αισθησιακό τραγούδι με R&B επιρροές, στο οποίο ξεχωρίζουν οι μοναδικές φωνές των δύο καλλιτεχνών.

Η συνεργασία τους προέκυψε ύστερα από μία τυχαία συνάντηση σε ένα στούντιο στο Λος Άντζελες όπου ο Sam Smith ηχογραφούσε με τους Stargate και τον Jimmy Napes ενώ η Normani βρισκόταν στο διπλανό στούντιο.

Οι δύο καλλιτέχνες τρέφουν αμοιβαίο θαυμασμό ο ένας για τον άλλον, ενώ είναι γνωστή η λατρεία του Sam Smith για τις Fifth Harmony, το συγκρότημα μέσα από το οποίο γνωρίσαμε τη Normani.

Η απόφαση να συνεργαστούν λήφθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που όλοι θα ακούσουν το “Dancing With A Stranger”, το οποίο έγραψα πέρυσι κατά τη διάρκεια της περιοδείας “The Thrill Of It All Tour”», σχολιάζει ο Sam Smith. «Για εμένα συγκεντρώνει όλα όσα ένιωθα ενόσω προσπαθούσα να συνδυάσω την προσωπική ζωή μου με την περιοδεία», προσθέτει.

«Είναι επίσης μία τόσο όμορφη στιγμή για εμένα καθώς είμαι τεράστιος, τεράστιος θαυμαστής της Normani και όλων όσων είναι. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που παρακολουθώ το άστρο της να λάμπει. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν αυτό το τραγούδι όσο εγώ», λέει ο Βρετανός τραγουδιστής.

Η Normani σχολιάζει για τη συνεργασία με τον Sam Smith στο «Dancing With A Stranger»:

«Είμαι αληθινά ευλογημένη που έχω την ευκαιρία να δημιουργήσω κάτι με έναν μεγαλύτερους ερμηνευτές αυτής της δεκαετίας. Σκέφτομαι τους καλλιτέχνες που ακούω καθημερινά και ο Sam Smith είναι σίγουρα ένας από αυτούς εδώ και αρκετό καιρό.»

«Ποτέ δεν σκεφτόμουν, ούτε μία στο ένα τρισεκατομμύριο, πως θα μπορούσα να πω ότι έχω ένα τραγούδι με αυτή την υπερβολικά ταλαντούχα ύπαρξη. Είμαι πολύ υπερήφανη που μοιράζομαι αυτό το τραγούδι με τον Sam και ανυπομονώ ο υπόλοιπος κόσμος να νιώσει την εμπειρία», συμπληρώνει.

«Από την πρώτη στιγμή που άκουσα το τραγούδι, ήξερα πόσο ξεχωριστό είναι», λέει η Normani. «Είμαι βαθιά ερωτευμένη με αυτό το έργο και ελπίζω να το ερωτευτείτε όλοι. Είμαι τόσο ευγνώμων που μου ο Sam με εμπιστεύτηκε για να τον βοηθήσω να φέρει αυτό το τραγούδι στη ζωή.»