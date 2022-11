Η μαγική φωνή του Sam Smith συνδυάζεται ιδανικά με τη ζεστασιά των Χριστουγέννων.

Ο Sam Smith μοιράζεται ένα νέο πρωτότυπο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τίτλο «Night Before Christmas».

Πρόκειται για μία πανέμορφη γιορτινή ερωτική μπαλάντα, όπου ο Βρετανός pop star τραγουδά απαλά πάνω από τον ζεστό ήχο της κιθάρας και τις λαμπερές νότες του πιάνου.

«Έλα να ξεκουράσεις το κουρασμένο σου κεφάλι στο στήθος μου / Η χρονιά είναι πίσω μας, είμαστε ακόμα στα καλύτερά μας», τραγουδά και συνεχίζει «Η μαγεία των Χριστουγέννων είναι αυτό που ακολουθεί / Γι’ αυτό σκύψε και φίλησέ με και όλα τα υπόλοιπα».

Ο Sam Smith έχει γράψει το «Night Before Christmas» μαζί με τον Simon Alfred, γνωστός από τις συνεργασίες του με τον Liam Gallagher και τον Avicii. Την παραγωγή του τραγουδιού υπέγραψαν οι David Odlum, Simon Aldred και Sam Smith.

Αν και το «Night Before Christmas» κυκλοφορεί ως μεμονωμένο single, πρόκειται να προστεθεί στην χριστουγεννιάτικη συλλογή «The Holly And The Ivy» του Sam Smith που κυκλοφόρησε το 2020.

Το «The Holly And The Ivy» περιλαμβάνει διασκευές των «Have Yourself A Merry Little Christmas», «Fire On Fire (from Watership Down)» και το πρωτότυπο τραγούδι «The Lighthouse Keeper».

Το «The Lighthouse Keeper» κυκλοφόρησε απροσδόκητα τον Νοέμβριο του 2020 και γράφτηκε σε συνεργασία με τον Labrinth, χωρίς να μοιάζει με καμία άλλη κυκλοφορία του Sam Smith μέχρι τότε.

Ήταν μία αναδρομή στη δεκαετία του 1940 που είχε στο επίκεντρό της μία ιστορία χριστουγεννιάτικης επανένωσης. Το «The Lighthouse Keeper» ήταν ένα ιδιαίτερο μείγμα ενός μελαγχολικού τραγουδιού και ενός ήπιου νανουρίσματος, με συνοδεία κλασικής χορωδίας και απαλών εγχόρδων.

Εν τω μεταξύ, ο Sam Smith ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Gloria» αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις EMI Records / Capitol Records / Universal Music στις 27 Ιανουαρίου 2023.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Sam Smith αποκάλυψε το tracklist του άλμπουμ, το οποίο θα περιλαμβάνει συνεργασίες με τον Ed Sheeran, την Jessie Reyez και την Koffee, καθώς και το smash hit «Unholy» σε συνεργασία με την Kim Petras, που έχει συγκεντρώσει αθροιστικά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες σχεδόν 1 δισεκατομμύριο streams.