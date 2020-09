Ο Sam Smith μοιράζεται το single «Diamonds» και ανακοινώνει το άλμπουμ «Love Goes»

Με ένα νέο τραγούδι αποκαλύπτει ο Sam Smith όλες τις λεπτομέρειες για τον τρίτο ολοκληρωμένο δίσκο του.

Ο Sam Smith προσθέτει ακόμα ένα πολύτιμο κομμάτι στη λαμπερή συλλογή από «διαμάντια» που έχει συλλέξει για το νέο άλμπουμ του και είναι πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του.

Ο 28χρονος τραγουδιστής με την αγγελική φωνή θεώρησε σκόπιμο να αναβάλει την κυκλοφορία του τρίτου προσωπικού δίσκου του προκειμένου να επεξεργαστεί το πλαίσιό του σύμφωνα με τις πρωτοφανείς συνθήκες που περιβάλλουν τον κόσμο τους τελευταίους μήνες.

Μετά από αρκετή περισυλλογή, ο Sam Smith γνωστοποιεί ότι η νέα δισκογραφική δουλειά του θα φέρει το γενικό τίτλο «Love Goes» και επιβεβαιώνει ότι το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 30 Οκτωβρίου.

«Κάθε φορά που πήγαινα στο στούντιο, υποσχόμουν στον εαυτό μου ότι θα στόχευα τα αστέρια και δεν θα είχα όρια… Λυπάμαι που χρειάστηκε λίγος χρόνος. Αλλά αυτή η πρωτόγνωρη περίοδος μου έδωσε το χώρο και το χώρο για να ερωτευτώ ξανά αυτά τα τραγούδια…», εξηγεί ο Βρετανός καλλιτέχνης σε ανακοίνωσή του.

«Εν τέλει, πιστεύω ότι η αγάπη είναι η απάντηση. Και με αγάπη στις καρδιές μας και καλοσύνη στα λόγια και τις πράξεις μας, τραγουδάμε», σημειώνει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Love Goes. October 30th x Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sam Smith (@samsmith) στις 17 Σεπ, 2020 στις 4:06 μμ PDT

Το «Love Goes» θα περιέχει 17 τραγούδια που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, μεταξύ των οποίων το πρόσφατο «My Oasis» με τη συμμετοχή του Burnay Boy και το ολοκαίνουργιο single «Diamonds» που μόλις κυκλοφόρησε.

Στα 17 τραγούδια περιλαμβάνονται έξι bonus tracks με όλα τα υπόλοιπα τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Sam Smith μετά το άλμπουμ «The Thrill Of It All» του 2017.

Πρόκειται για το διπλά πλατινένιο «Promises» με τον Calvin Harris, το «Fire On Fire» για τις ανάγκες της αναβίωσης της μυθιστορήματος «Watership Down» από το Netflix, το πλατινένιο «Dancing With A Stranger» σε συνεργασία με τη Normani, το πλατινένιο «How Do You Sleep?», όπως και το «To Die For», το τραγούδι που αρχικά θα δάνειζε τον τίτλο του στο νέο άλμπουμ του τραγουδιστή, αλλά και η συνάντηση με την Demi Lovato στο «I’m Ready».

Τη σκυτάλη από τα προηγούμενα τραγούδια παίρνει το «Diamonds», ένα εντυπωσιακό dancefloor anthem με την εκφραστική φωνή του Sam Smith.

Ο Smith έγραψε το τραγούδι μαζί με τους Shellback (Adele, Maroon 5, Taylor Swift) και Oscar Holter (The Weeknd, Tove Lo), ενώ την παραγωγή έκαναν οι Shellback και Oscar Görres (MARINA, Allie X).

Στο μουσικό βίντεο για το «Diamonds», ο Sam Smith ανακαλύπτει την προσωπική ελευθερία και χορεύει μόνος του σε ένα άδειο σπίτι, αντικρίζοντας τον πρωινό ήλιο μετά από μια θυελλώδη νύχτα.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης Emmy Luke Monaghan, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Smith και στα video των τραγουδιών «Too Good At Goodbyes», «Writing’s On The Wall» και «I’m Not The Only One». Η συνεργασία τους έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams.

Το tracklist του άλμπουμ «Love Goes»

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis (feat. Burna Boy)

5. So Serious

6. Dance (‘Til You Love Someone Else)

7. For The Lover That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes (feat. Labrinth)

11. Kids Again

Bonus Tracks

1. Dancing With A Stranger (Sam Smith & Normani)

2. How Do You Sleep?

3. To Die For

4. I’m Ready (Sam Smith & Demi Lovato)

5. Fire On Fire

6. Promises (Calvin Harris & Sam Smith)