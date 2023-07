Sam Smith, Jessie Reyez και Cat Burns συνεργάζονται στο «Perfect»

Ο Sam Smith, η Jessie Reyez και η Cat Burns δημιουργούν «πραγματική μαγεία».

O Sam Smith κυκλοφορεί μία νέα εκδοχή του τραγουδιού του «Perfect» με την Jessie Reyez στην οποία συμμετέχει η Cat Burns, προσθέτοντας μία αυτοστοχαστική αλλά αισιόδοξη στιχουργική διάσταση.

Το remix κυκλοφορεί σε συνεργασία με το Coke Studio, την παγκόσμια μουσική πλατφόρμα της Coca-Cola, η οποία φέρνει κοντά τους πιο συναρπαστικούς ανερχόμενους και πρωτοποριακούς καλλιτέχνες από όλες τις γωνιές του κόσμου για να δημιουργήσουν πραγματική μαγεία.

Η αρχική έκδοση του «Perfect» περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ «Gloria» του Sam Smith, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του πολλές αξιοσημείωτες επιτυχίες.

Το «Gloria» είναι το τρίτο άλμπουμ του Sam Smith που κατέκτησε το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολουθώντας την επιτυχία της προηγούμενης δισκογραφικής δουλειάς του «Love Goes» (2020).

Στο «Perfect» συμμετέχουν επίσης η πολυπλατινένια και πολυβραβευμένη Jessie Reyez, η οποία φημίζεται για την ειλικρίνειά της στη μουσική της, καθώς και της Cat Burns, η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

Ο Sam Smith δήλωσε για αυτή τη νέα συνεργασία: «Η Cat και η Jessie είναι εξαιρετικές γυναίκες. Έχω δουλέψει και με τις δύο και μου άρεσε κάθε λεπτό, είναι τόσο ταλαντούχες και το αποτέλεσμα είναι αβίαστο. Το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνουμε ξανά όλο αυτά ήταν ένα δώρο».

Η Jessie Reyez ανέφερε: «Για να είμαι ειλικρινής, ο τρόπος με τον οποίο γράφω είναι πάντα ακριβώς αυτό – ειλικρινής. Και μιλάω για τη ζωή. Αυτή είναι μία σταθερά που δεν αλλάζει.Εκείνη την εποχή, θυμάμαι ότι βρισκόμουν σε ένα σημείο όπου ήθελα πραγματικά να αγκαλιάσω τις ατέλειές μου. Ήταν τέλειο που προστέθηκε η Cat».

«Είναι πάντα υπέροχο να συνεργάζεσαι με τον Sam. Τα πάμε τόσο καλά και οι φωνές μας δένουν πολύ καλά μεταξύ τους. Ήταν τόσο ωραίο που γνώρισα την Jessie, έχει τόσο υπέροχη ενέργεια και παρουσία. Είναι και οι δύο απίστευτα ταλαντούχοι», είπε η Cat Burns.

«Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο το Coke Studio ενώνει καλλιτέχνες σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργεί πραγματικά ενδιαφέρουσες συνεργασίες με καλλιτέχνες που δεν θα περίμενες!», πρόσθεσε.

Το music video για το «Perfect», το οποίο καταγράφει τους καλλιτέχνες να δημιουργούν «Real Magic» στο στούντιο, καθώς ετοιμάζουν τραγούδι, θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στο κανάλι του Coke Studio στο YouTube στις 14 Ιουλίου, αλλά μπορείτε να το απολαύσετε πρώτοι σκανάροντας την Coca-Cola σας.

Επίσης, κυκλοφόρησε στο πλαίσιο του Coke Studio το «Fallin’», μία ολοκαίνουργια συνεργασία μεταξύ του Zack Tabudlo, του άνδρα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams στις Φιλιππίνες και του επιτυχημένου Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη Nasty C.

Η νέα σεζόν του Coke Studio εγκαινιάστηκε με το «Be Who You Are (Real Magic)» από τον βραβευμένο με Grammy Αμερικανό μουσικό Jon Batiste με τη συμμετοχή των NewJeans, του J.I.D, του Camilo και της Cat Burns.

Ακολούθησαν το «Zero (J.I.D Remix)» των NewJeans και του J.I.D, μία νέα εκδοχή του «Symphony» των Imagine Dragons με τη συμμετοχή της ορχήστρας νέων Inner City Youth του Λος Άντζελες, καθώς και το πρωτότυπο τραγούδι «One Love» των Shae Gill και Evdeki Saat.

Περισσότερα τραγούδια αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου.