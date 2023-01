Sam Smith: Το φανταχτερό video του «I’m Not Here To Make Friends»

Το music video για «I’m Not Here To Make Friends» του Sam Smith είναι μία δήλωση απελευθέρωσης.

Στον Sam Smith αρέσει να δοκιμάζει τα όρια. Αλλά αν νομίζατε ότι το μουσικό βίντεο για το single, «Unholy» ήταν το όριο, αυτή ήταν μόνο η κορυφή του καλλιτεχνικού παγόβουνου.

Μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Gloria», ο Sam Smith έδωσε στη δημοσιότητα το music video για το επόμενο single του, «I’m Not Here To Make Friends», με τη συμμετοχή της Jessie Reyez και του Calvin Harris.

Το ατίθασο χορευτικό τραγούδι, που αρχικά είχε προαναγγελθεί τον Νοέμβριο, είναι ο τρόπος του Sam Smith να δηλώσει ότι όσοι τραγουδούν μαζί του είναι επίσης σεξουαλικά όντα και ότι οι ανάγκες τους για στενές επαφές δεν θα αγνοούνται πλέον.

«Επειδή δεν είμαι εδώ για να κάνω φίλους / Όχι, δεν είμαι εδώ για να κάνω φίλους / Επειδή δεν είμαι εδώ για να κάνω φίλους / Χρειάζομαι έναν εραστή, χρειάζομαι έναν εραστή», τραγουδά επανειλημμένα.

Ο Sam Smith μίλησε για την έμπνευση πίσω από το «I’m Not Here To Make Friends» σε εμφάνισή του στην τηλεοπτική εκπομπή του Graham Norton.

«Πήγα σε ένα ραντεβού με αυτόν τον τύπο, και αυτός απλά – οι άνθρωποι με κάνουν friend-zone σε πολλά ραντεβού. Και μπήκα στο στούντιο την επόμενη ημέρα και είπα: “Το βαρέθηκα αυτό. Έχω αρκετούς φίλους. Δεν χρειάζομαι άλλους φίλους”. Και έτσι το τραγούδι μιλάει γι’ αυτό», εξήγησε.

Η απαίτηση του Smith να είναι επιθυμητός είναι επίσης ο πυρήνας του μουσικού βίντεο του τραγουδιού σε σκηνοθεσία της Tanu Muino.

Στο βίντεο που γυρίστηκε μέσα στο κάστρο Hampton Court Palace του βασιλιά Ερρίκου Η’ στο East Molesey του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Sam Smith αρνείται να περιοριστεί για να χωρέσει στα πρότυπα ευπρέπειας της μονοκρατορίας και κλέβει την παράσταση με custom σύνολα από τον σχεδιαστή Christian Cowan.

Ο Sam Smith χορεύει στην κορυφή ενός πιάνου και κουνιέται πάνω σε έναν πολυέλαιο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται πλέον να τον αγνοήσει κανείς. Μπορεί να μην είναι drag performer, αλλά το βίντεο ξεκινάει με τη φωνή της βασίλισσας του drag, RuPaul και στη συνέχεια περιλαμβάνει αρκετές εμφανίσεις από drag queens σε επικά χορευτικά νούμερα που χορογράφησε η (La)Horde.

Ο Sam Smith μπορεί να τραγουδήσει μπαλάντες που κόβουν την ανάσα, αλλά καθώς τραγουδά: «Είμαι απλά ειλικρινής, μωρό μου, χρειάζομαι απλά έναν σύντροφο όταν ανάβουν τα φώτα / Τα τριάντα παραλίγο να με πετύχουν, και έχω ξεπεράσει τα ερωτικά τραγούδια», επαναστατεί ενάντια στις ταμπέλες που του έβαλαν στις αρχές της καριέρας του.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι πολύ ευχαριστημένα με το music video για το «I’m Not Here To Make Friends», αλλά ο Sam Smith είπε στον Graham Norton: «Δεν συνέβη τίποτα ρυπαρό. Δεν ήταν περίεργο. Έχουν συμβεί και πιο περίεργα πράγματα σε αυτό το κάστρο. Ας είμαστε ειλικρινείς».