Ο Sam Smith συνεργάζεται με τον Ed Sheeran στο νέο άλμπουμ «Gloria» – Το tracklist

Ο Sam Smith αποκαλύπτει το tracklist και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ του.

Ο Sam Smith ανακοίνωσε τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το επερχόμενο νέο άλμπουμ του «Gloria».

Στο άλμπουμ συμμετέχουν αρκετοί καλλιτέχνες, όπως ο Ed Sheeran, η τραγουδίστρια της R&B Jessie Reyez, η ερμηνεύτρια της reggae Koffee και, φυσικά, η πριγκίπισσα της pop Kim Petras.

Η Jessie Reyez πρόκειται να συμμετάσχει σε δύο από τα τραγούδια του «Gloria», το όνομά της εμφανίζεται δίπλα στο τέταρτο τραγούδι, με τίτλο «Perfect», καθώς και στο ένατο τραγούδι, με τίτλο «Gimme».

Η Koffee επίσης εμφανίζεται στο «Gimme», ενώ ο Ed Sheeran συμβάλλει στο κλείσιμο του άλμπουμ με το «Who We Love».

Ο Sam Smith έδωσε μία πρόγευση από τον ήχο και το ύφος του νέου άλμπουμ του με το «Unholy» με τη συμμετοχή της Kim Petras.

Από την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, το «Unholy» έχει σημειώσει τεράστια παγκόσμια επιτυχία και έχει συγκεντρώσει πάνω από 360 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify.

Το «Unholy» αναρριχήθηκε επίσης στην κορυφή του Billboard Hot 100 και ο Sam Smith και η Kim Petras έγιναν αντίστοιχα οι πρώτοι σόλο non-binary και τρανσέξουαλ καλλιτέχνες που έχουν ανέβει στην πρώτη θέση του chart.

Η συνεργασία του Sam Smith και της Kim Petras έχει γίνει επίσης πλατινένια στην Ελλάδα, όπου έχει συμπληρώσει επτά συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart της IFPI.

Ο Sam Smith δημιούργησε το νέο άλμπουμ του «Gloria» μαζί με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Jimmy Napes, Stargate και τον σταθερό συνεργάτη του Max Martin, ILYA.

Το «Gloria» δεν είναι μόνο μία δημιουργική απελευθέρωση αλλά και μία προσωπική επανάσταση για τον διάσημο καλλιτέχνη. Σε στιχουργικό επίπεδο, το άλμπουμ ασχολείται με μία ευρεία σειρά σύγχρονων ιστοριών σχετικά με το σεξ, τα ψέματα, το πάθος, την αυτοέκφραση και τα ψεγάδια.

Ο Sam Smith ετοιμάζεται επίσης να ταξιδέψει με το νέο άλμπουμ του, αφού το επόμενο έτος θα πραγματοποιήσει μια περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για το επόμενο έτος.

Το νέο άλμπουμ «Gloria» του Sam Smith θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 27 Ιανουαρίου 2023.

Το tracklist του «Gloria»

1. Love Me More

2. No God

3. Hurting Interlude

4. Lose You

5. Perfect (feat. Jessie Reyez)

6. Unholy (feat. Kim Petras)

7. How To Cry

8. Six Shots

9. Gimme (feat. Koffee & Jessie Reyez)

10. Dorothy’s Interlude

11. I’m Not Here To Make Friends

12. Gloria

13. Who We Love (feat. Ed Sheeran)