Sam Smith: Το νέο άλμπουμ «Gloria» κυκλοφορεί

Ακούστε το νέο άλμπουμ του Sam Smith.

Ο Sam Smith κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του «Gloria».

Μετά την παγκόσμια επιτυχία του ασταμάτητου single «Unholy» με τη συμμετοχή της pop star Kim Petras, ο Sam Smith κάνει την πιο τολμηρή δήλωση της καριέρας του με τα 13 τραγούδια του νέου άλμπουμ του.

Το «Gloria» δεν είναι μόνο μία δημιουργική απελευθέρωση αλλά και μία προσωπική επανάσταση για τον Sam Smith. Σε στιχουργικό επίπεδο, το άλμπουμ ασχολείται με μία ευρεία σειρά σύγχρονων ιστοριών σχετικά με το σεξ, τα ψέματα, το πάθος, την αυτοέκφραση και τα ψεγάδια.

Το νέο άλμπουμ του Sam Smith στηρίζεται στην πρωτοφανή επιτυχία του «Unholy», το οποίο έγινε το όγδοο τραγούδι του διάσημου καλλιτέχνη που κατέκτησε το No. 1 των βρετανικών charts. Ο Sam Smith είναι ανάμεσα σε μόλις τρεις άλλους καλλιτέχνες που έκαναν ντεμπούτο στο Νο. 1 των Ηνωμένου Βασιλείου το 2022- και παρέμεινε για τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή.

Το «Unholy» έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως και αποτέλεσε το πρώτο τραγούδι του Sam Smith που ανεβαίνει στο No. 1 Billboard Hot 100. Επίσης, είναι υποψήφιο για Grammy και έχει κυριαρχήσει στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Spotify και του Apple Music για πάνω από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του.

Αντίστοιχη είναι η επιτυχία του «Unholy» και στην Ελλάδα, όπου έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο και έχει ανέβει στο Νο. 1 του Διεθνούς Airplay Chart – με τα τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Το νέο άλμπουμ «Gloria» του Sam Smith περιέχει επίσης το αισθησιακό τραγούδι «Gimme» με τη συμμετοχή της Koffee και την Jessie Reyez, η οποία εμφανίζεται και στο «Perfect».

Ο Sam Smith ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Calvin Harris στο «I’m Not Here To Make Friends», ενώ το «Gloria» κλείνει μία συνεργασία με τον Ed Sheeran στο τρυφερό τραγούδι «Who We Love».

Ο Sam Smith είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους μουσικούς καλλιτέχνες της πρόσφατης ιστορίας και έχει στο ενεργητικό του μια εντυπωσιακή λίστα επιτυχιών και βραβείων, μεταξύ των οποίων τέσσερα βραβεία Grammy, τρία BRIT Awards, ένα Όσκαρ και μία Χρυσή Σφαίρα.

Έχει καταγράψει πωλήσεις 35 εκατομμυρίων άλμπουμ, πωλήσεις 260 εκατομμυρίων single και έχει συγκεντρώσει 45 δισεκατομμύρια streams στην καριέρα του. Το πολυπλατινένιο πρώτο άλμπουμ και το δεύτερο άλμπουμ του, «In The Lonely Hour» (2014) και «The Thrill of It All» (2017), έκαναν και τα δύο ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Το «Gloria» διαδέχεται για τον Sam Smith το επιτυχημένο άλμπουμ «Love Goes» που κυκλοφόρησε το 2020.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify παρακάτω.