Sam Smith: Το νέο άλμπουμ του «Gloria» είναι ένα ταξίδι ελευθερίας – Review

Το νέο άλμπουμ του Sam Smith είναι μία προσωπική – συναισθηματική και σεξουαλική – απελευθέρωση.

Ο Sam Smith κάνει ένα ταξίδι σε ένα τοπίο ελευθερίας και ανοιχτού ουρανού με το νέο άλμπουμ του «Gloria», που κυκλοφορεί στις 27 Ιανουαρίου.

Το Hit Channel άκουσε αποκλειστικά το «Gloria» πριν την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του από τη Minos EMI, a Universal Music Company και μοιράζεται μαζί σας όλες τις πτυχές του.

Ο Sam Smith, ο οποίος φημιζόταν για τις συναισθηματικές και τρυφερές μπαλάντες του, αποκαλύπτει μία νέα πτυχή της προσωπικότητάς του σε αυτό το νέο άλμπουμ που ταιριάζει καλύτερα στη νέα δεκαετία της ζωής του.

Το «Gloria» είναι πολλά παραπάνω από το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Sam Smith.

Είναι μία προσωπική δήλωση απελευθέρωσης, το αποτέλεσμα της δουλειάς ενός καλλιτέχνη που αψηφά τις προσδοκίες αλλά και τις νόρμες και δημιουργεί ένα άλμπουμ απόλυτα δικό του εντελώς αντιπροσωπευτικό του πυρήνα της προσωπικότητάς του.

Το «Gloria» αντιπροσωπεύει όλα τα ανομολόγητα συναισθήματα που ο Sam Smith κρατούσε καλά φυλαγμένα για τον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια και τώρα αποφασίζει να τα απελευθερώσει και να τα μοιραστεί με τον κόσμο χωρίς καμία διάθεση απολογίας.

Αν και οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο «Gloria» είναι ελάχιστοι (Ed Sheeran, Kim Petras, Jessie Reyez, Koffee), αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πιο συνεργατικό άλμπουμ του Sam Smith, ο οποίος αποδεικνύει τη διάθεσή του να ανοίξει τόσο τα συναισθήματα του όσο και την αγκαλιά του σε άλλους ανθρώπους.

Τα τραγούδια του άλμπουμ

H ροή του άλμπουμ φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτή τη διαδρομή, καθώς ξεκινά με το τραγούδι «Love Me More», που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2022 και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ του προηγούμενο άλμπουμ του Sam Smith, του «Love Goes» (2020) και του «Gloria».

Επίσης, δηλώνει ξεκάθαρα το θέμα του άλμπουμ ως μία ειλικρινής ενδοσκόπηση της σχέσης του Sam Smith με τον εαυτό του αλλά και ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ευτυχίας.

Το «No God» ξεκινά με μία απαλή αρμονία του Sam Smith και καθώς αποκτά σιγά – σιγά ένα μελωδικό ρυθμό, μας μεταφέρει βαθύτερα στην ανεξαρτησία που έχει αποκτήσει σε συναισθηματικό επίπεδο.

O Sam Smith τραγούδα ότι σε έναν έρωτα του ότι «δεν είναι Θεός» και τονίζει ότι δεν τον ενδιαφέρει η γνώμη του: «Απλά επειδή είναι η γνώμη σου, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή».

Υπάρχουν δύο σύντομα ιντερλούδια στο «Gloria» που αναδεικνύουν το θέμα του άλμπουμ.

Το «Hurting Interlude» είναι ένα ηχητικό απόσπασμα για την πρώτη γιορτή υπερηφάνειας στη Νέα Υόρκη στις 28 Ιουνίου 1970 από ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εποχής, με υπόκρουση τον ήχο των συμφωνικών εγχόρδων από το τέλος του προηγούμενου τραγουδιού.

«Το να πρέπει να λες ψέματα είναι κατά τη γνώμη μου το πιο θλιβερό και το πιο άσχημο κομμάτι του να είσαι ομοφυλόφιλος. Όταν έχεις την πρώτη σου ερωτική απογοήτευση, για παράδειγμα, και δεν μπορείς να πας στον αδελφό σου ή στην αδελφή σου και να πεις ότι πονάς», λέει ένας από τους παρευρισκόμενους και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τα συναισθήματα που συνεχίζουν να νιώθουν πολλοί άνθρωποι μισό αιώνα αργότερα.

Το «Lose You» ανεβάζει τον ρυθμό του «Gloria» ενσωματώνοντας club-friendly στοιχεία, με τον Sam Smith να δηλώνει δυνατά τον έρωτά του.

Το «Perfect», ένα από τα δύο τραγούδια του άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει η Jessie Reyez, αρχίζει να ξετυλίγει να πρώτα στρώματα της ψυχής του Sam Smith.

Ενώ παραδέχεται ότι «δεν είναι τέλειος», σημειώνει ότι εξακολουθεί να έχει αξία και αγκαλιάζει τον εαυτό του με όλα τα ψεγάδια του: «Αγαπώ τα ελαττώματά του σαν χρυσαφικά».

Για τη συνεργασία του Sam Smith και της Kim Petras στο υποψήφιο για Grammy τραγούδι «Unholy» δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, όμως χρειάζεται μία ανασκόπηση της φρενήρους πορείας του.

Με το «Unholy», ο Sam Smith έγινε ο πρώτος non-binary καλλιτέχνης που κυριαρχεί στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και αντίστοιχα η Kim Petras έγινε ο πρώτος τρανσέξουαλ καλλιτέχνης που ανεβαίνει στην κορυφή του chart.

Η συνεργασία τους έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams συνδυαστικά σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα και παρέμεινε για 50 ημέρες στο Νο. 1 του παγκόσμιου chart του Spotify chart. Επίσης, βρέθηκε στην κορυφή των παγκόσμιων charts του Apple και του Shazam.

Το «Unholy» είναι επίσης δύο φορές πλατινένιο στην Ελλάδα και έχει κατακτήσει το No. 1 στο Διεθνές Airplay Chart.

Ακολουθεί μία εκ βαθέων εξομολόγηση του Sam Smith στο «How To Cry», ένα τραγούδι για όλα εκείνα τα χρόνια της ζωής του που αναγκαζόταν να κρύψει από την οικογένειά του τα ειλικρινή συναισθήματα.

Μια σαρωτική μπαλάντα που βρίσκει το ιδανικό ταίρι στη δυναμική και αγέρωχη ερμηνεία του Sam Smith και θυμίζει έντονα το παλαιότερο υλικό του.

«Επειδή κανείς δεν σου έμαθε πώς να κλαις, μα κάποιος σου έδειξε πώς να λες ψέματα, όλα τα συναισθήματα που δεν δείχνεις, είναι όλα ο λόγος για να το ξεπεράσεις».

Το «Six Shots» είναι ένα αισθησιακό R&B τραγούδι που ξεχειλίζει από σεξουαλική έλξη και σε παρόμοιο κλίμα κινείται και το «Gimme» με τη συμμετοχή της ανερχόμενης Τζαμαϊκανής σταρ της reggae/rap Koffee και της Κολομβιανής/Καναδής μετρ της R&B-pop Jessie Reyez.

Το «Gimme» είναι μία εκλεπτυσμένη διασταύρωση pop και R&B, με πινελιές από τον ήλιο της Καραϊβικής, με τον Sam Smith να μπαίνει βαθύτερα σε συναρπαστικά νέα εδάφη

Το «Dorothy’s Interlude», αν και έχει διάρκεια μόλις οκτώ δευτερολέπτων, είναι γεμάτο με σημαντικές στιγμές για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Το ιντερλούδιο αποτελείται από αποσπάσματα της drag queen Divine στην ταινία «Pink Flamingos» του John Waters, της Judy Garland που τραγουδά το «Somewhere Over The Rainbow», της ομιλίας της τρανσέξουαλ ακτιβίστριας Sylvia Rivera σε μία συγκέντρωση για την απελευθέρωση των ομοφυλοφίλων το 1973 και του ντοκιμαντέρ «Paris Is Burning» του 1991 για την κουλτούρα του ballroom dancing.

Το «I’m Not Here to Make Friends» ξεκινά με την iconic ατάκα: «Αν δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου πώς στο καλό θα αγαπήσεις κάποιον άλλον;» του RuPaul.

Καθώς συνεχίζεται, αποκαλύπτεται μία ακαταμάχητη μελωδία βγαλμένη κατευθείαν από τις disco της δεκαετίας του 1970.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την παραγωγή υπογράφει Calvin Harris, με τον οποίο ο Sam Smith συνεργάστηκε στην επιτυχία «Promises» το 2018.

Ο Sam Smith έγραψε το ομότιτλο τραγούδι του «Gloria» κατά τη διάρκεια του lockdown και το ολοκλήρωσε μαζί με τον folk/blues μουσικό Foy Vance.

Στη συνέχεια, ηχογράφησε το «Gloria» στην εκκλησία στην οποία πήγαινε όταν ήταν παιδί, την εκκλησία St Mary’s Churc στο Saffron Walden του Έσσεξ, μία περιοχή που οι ρίζες της ανάγονται στον Μεσαίωνα, πλαισιωμένος από την τοπική χορωδία London Voices.

Το άλμπουμ «Gloria» ολοκληρώνεται με το τραγούδι «Who We Love» στο οποίο ο Sam Smith ενώνει τις δυνάμεις του με τον Ed Sheeran – σε μία σπάνια συνεργασία μεταξύ δύο κορυφαίων της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Το «Who We Love» είναι μία μπαλάντα που βασίζεται στο πιάνο και αποτελεί την πιο εμφατική δήλωση στο άλμπουμ του Sam Smith, μία υπενθύμιση ότι ο έρωτας είναι αυτό που νιώθουμε, ένα συναίσθημα από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και δεν γνωρίζει περιορισμούς.

«Αγαπάμε αυτόν που αγαπάμε», τραγουδά ο Sam Smith.

Ο έρωτας, είτε ως παρουσία είτε ως απουσία, είναι η αφορμή αυτού του άλμπουμ.

Ως μία από τις καλύτερες φωνές της γενιάς του, ο Sam Smith καταφέρνει με τις ερμηνείες του να αναδείξει όχι μόνο τα χρώματα, αλλά και τις αποχρώσεις του κάθε τραγουδιού σε ένα άλμπουμ με μία ιδιαίτερη μελωδική ταυτότητα.

Ο ήχος του «Gloria» είναι ο ήχος ενός ανθρώπου που πετάει από πάνω του όλες τις αναστολές, αλλά εξακολουθεί παρόλα αυτά να διαθέτει μία ευαίσθητη καρδιά.

Στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy του 2015, όπου κέρδισε τέσσερα συνολικά βραβεία με το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, ο Sam Smith είχε δηλώσει ότι οφείλει την επιτυχία του στον άνθρωπο που του ράγισε την καρδιά και του έδωσε την έμπνευση να γράψει εκείνα τα τραγούδια.

Αρκετά χρόνια αργότερα ο Sam Smith αποδεικνύει με το νέο άλμπουμ του «Gloria» ότι μπορεί να δώσει στον εαυτό του την αγάπη που του αξίζει και στέλνει σε κάθε ακροατή το μήνυμα ότι μπορεί να το κάνει.

Το «Gloria» κάνει ένα ταξίδι σε ένα τοπίο ελευθερίας και ανοιχτού ουρανού εκεί που κατοικεί η ζωή σε όλες της τις εκφράσεις, για να καταλήξει στον απόλυτο προορισμό του: την ουσιαστική ενδυνάμωση. Η χαρά, ο πόνος, η τρυφερότητα, το πάθος και ο θυμός λειτουργούν λυτρωτικά για να αποδραματοποιήσουν τα πιο εφιαλτικά συναισθήματα.

Ο Sam Smith φωτίζει με το «Gloria» το θέμα του έρωτα από διαφορετικές πλευρές και μας θυμίζει ότι ζούμε σε έναν κόσμο ανοιχτό και φιλόξενο σε όλα τα ακούσματα.

Το tracklist του «Gloria»

1. Love Me More

2. No God

3. Hurting Interlude

4. Lose You

5. Perfect (feat. Jessie Reyez)

6. Unholy (feat. Kim Petras)

7. How To Cry

8. Six Shots

9. Gimme (feat. Koffee & Jessie Reyez)

10. Dorothy’s Interlude

11. I’m Not Here To Make Friends

12. Gloria

13. Who We Love (feat. Ed Sheeran)