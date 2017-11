Το όνειρο του Sam Smith έγινε πραγματικότητα και βρέθηκε μαζί με τις Fifth Harmony που θαυμάζει, σε μία απολαυστική στιγμή.

Ο Sam Smith και οι Fifth Harmony σε μία αναπάντεχη συνάντηση γεμάτη εκπλήξεις!

Ο Βρετανός καλλιτέχνης ήταν ο νεότερος προσκεκλημένος του James Corden στο διάσημο πλέον «Carpool Karaoke», ενότητα της τηλεοπτικής εκπομπής «The Late Late Show» που έχει εκτοξεύσει τη φήμη της στα πέρατα του κόσμου, τοποθετώντας τους δημοφιλέστερους αστέρες της μουσικής στη θέση του συνοδηγού (κυριολεκτικά), σε ένα ιδιότυπο καραόκε.

Μία ανάσα πριν κυκλοφορήσει ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του με τίτλο «The Thrill Of It All», στις 3 Νοεμβρίου, ο Sam Smith τραγούδησε (με τον James Corden σε σεκόντο) τα νέα τραγούδια του «Too Good At Goodbyes», «Pray», αλλά και επιτυχίες από το πρώτο άλμπουμ του, όπως τα «I’m Not The Only One», «Lay Me Down» και «Money On Mind».

Κατά τη διάρκεια της βόλτας στους δρόμους του Λος Άντζελες, ο 25χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε ότι ο James Corden ήταν μία από τις πρώτες διασημότητες που τον εντόπισαν και προώθησαν τη μουσική του. Επίσης, αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία που είχε φύγει από το σχολείο με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να παραστεί σε μία κηδεία, για να παρακολουθήσει στην πραγματικότητα μία… συναυλία της Lady Gaga! Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί σε τιμωρία επί τρεις ημέρες!

Σε ένα σημείο, ο James Corden ρώτησε τον Sam Smith για τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για τις Fifth Harmony: «Όταν τις ακούω, νιώθω ελεύθερος, νιώθω ζωντανός, νιώθω σαν να φλέγεται η γυναίκα μέσα μου. Ακούω το “Work From Home” κάθε φορά πριν βγω έξω, νομίζω είναι το τραγούδι του γάμου μου.»

Όταν άρχισαν να τραγουδούν το «Work From Home», ο James Corden επιφύλασσε μία απρόσμενη έκπληξη στον Sam Smith. Η τετράδα των Fifth Harmony εμφανίστηκε αίφνης και συμμετείχε στο «Carpool Karaoke».

«Τρέμω, τρέμω πραγματικά. Είναι τρελό. Ω, Θεέ μου, αυτό είναι το όνειρό μου», ήταν η ενθουσιώδης αντίδραση του Sam Smith. Ύστερα τραγούδησαν όλοι μαζί «Work From Home»!

