Ο Sam Smith ετοιμάζει μία νέα συνεργασία και με την Anitta

Ο Sam Smith ενώνει τις δυνάμεις του τόσο με τη Madonna όσο και με την Anitta σε δύο ξεχωριστά τραγούδια.



Μπορεί ο Sam Smith να τραγουδά ότι «δεν είναι εδώ για να κάνει φίλους» στο τραγούδι «I’m Not Here To Make Friends» του τελευταίου άλμπουμ του «Gloria», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργαστεί τόσο με τη Madonna όσο και με την Anitta.

Στο πλαίσιο μίας νέας συνέντευξης της Anitta στο Harper’s Bazaar, ο Sam Smith επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο τραγούδι μαζί με τη Βραζιλιάνα pop star.

«Η ενέργεια της Anitta είναι καταπληκτική. Συνδεθήκαμε αμέσως και αυτό έκανε τη συνεργασία να μοιάζει τόσο ξεχωριστή καθώς υπήρχε μία πραγματική φιλία», σχολίασε ο Βρετανός τραγουδιστής.

Ο Sam Smith εξήρε στη συνέχεια το «ξεκάθαρο όραμα» που διαθέτει η Anitta ως καλλιτέχνης, ενώ το Harper’s Bazaar περιέγραψε ότι η επικείμενη συνεργασία τους είναι ένα «λάγνο ντουέτο».

Σχετικά με τα μουσικά σχέδιά της, η Anitta ανέφερε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την επιτυχία της στην pop μουσική για να κυκλοφορήσει τραγούδια που την αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητά της με μεγαλύτερη σαφήνεια.

«Έγινα αρκετά μεγάλη ώστε ο κόσμος να δίνει προσοχή σε αυτό που κάνω, οπότε είναι μία καλή στιγμή για εμένα να κυκλοφορήσω αυτό το άλμπουμ, που είναι επιτέλους κάτι που πιστεύω και κάτι για το οποίο σκέφτομαι: “Εντάξει, αυτή είμαι εγώ”», είπε.

«Τώρα που πήρα αυτή την προσοχή, μπορώ πραγματικά να είμαι ο εαυτός μου», συμπλήρωσε η Anitta, η οποία υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο συνεργασίας με τη Republic Records της Universal Music Group.

Η Anitta δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης με τον οποίο ενώνει τις δυνάμεις του ο Sam Smith.

Αφού προανήγγειλαν τη συνεργασία τους με μία μυστηριώδη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη εβδομάδα, ο Sam Smith και η Madonna ανακοίνωσαν την Τετάρτη 31 Μαΐου ότι θα κυκλοφορήσουν ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Vulgar» στις 9 Ιουνίου.

Εν τω μεταξύ, η Anitta μίλησε επίσης στο Harper’s Bazaar για τους στόχους της μετά το πρόσφατο διαζύγιό της με τη Warner Music, αφού είχε γράψει στο Twitter ότι θα «έβγαζε σε δημοπρασία τα όργανά της» για να απαλλαγεί από το συμβόλαιό της.

«Θέλω να χαράξω μία ολόκληρη στρατηγική, γιατί δεν θέλω να το αφήσω στα χέρια της εταιρείας μου», είπε για το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει από τη νέα δισκογραφική στέγη της.

«Όλα τα άλλα τα άφηνα στα χέρια τους. Γι’ αυτό και δεν πήγαν τόσο καλά. Αλλά αυτό θέλω να είναι τεράστιο. Οπότε θα το κάνω μόνη μου», δήλωσε η Anitta.