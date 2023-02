Sam Smith: Ετοιμάζει εμφάνιση – έκπληξη στη νέα σεζόν του «And Just Like That…»

Οι πρώτες φωτογραφίες του Sam Smith από τα γυρίσματα του νέου κύκλου του «And Just Like That…».

Ο Sam Smith αναμένεται να κάνει μία εμφάνιση – έκπληξη στην επερχόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς «And Just Like That…» του HBO Max.

Η πρώτη σεζόν του spin-off του «Sex And The City» κυκλοφόρησε στα τέλη του 2021, με τα μέλη του αρχικού καστ να επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους τους: η Sarah Jessica Parker στον ως Carrie Bradshaw, η Cynthia Nixon ως Miranda Hobbes και η Kristin Davis ως Charlotte York-Goldenblatt, όμως απουσίαζε η Kim Cattrall από τον ρόλο της Samantha Jones.

Η δεύτερη σεζόν του «And Just Like That…» επιβεβαιώθηκε από το HBO Max τον Μάρτιο του 2022 και έγινε γνωστό ότι ο Kim Cattrall επιστρέφει ως Samantha.

Ο Sam Smith θα μπορούσε να είναι άλλη μία προσθήκη – έκπληξη στη σειρά, όπως υπαινίσσεται μία ανάρτηση που έκανε στο Instagram από κοινού με τον επίσημο λογαριασμό του «And Just Like That…».

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Sam Smith φαίνεται να σχηματίζει το σήμα της ειρήνης καθώς βγάζει το κεφάλι του από ένα τρέιλερ στα γυρίσματα της σειράς τη Νέα Υόρκη, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία, κάθεται σε μια αναδιπλούμενη καρέκλα έξω από το τρέιλερ. Ο Βρετανός τραγουδιστής ήταν ντυμένος casual με μπλε τζιν και ένα χοντρό γκρι πουλόβερ.

«Ετοιμάζουμε κάτι ανίερο στα γυρίσματα», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενος στο πρόσφατο hit single του «Unholy» με την Kim Petras.

Η επερχόμενη δεύτερη σεζόν του «And Just Like That…» αναμένεται να «μοιάζει με τα εμβληματικά επεισόδια του “Sex And The City”», σύμφωνα με στέλεχος του HBO Max.

Στη νέα σεζόν της σειράς, η οποία θα κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος, θα συμμετάσχει επίσης ως guest star ο Tony Danza, ενώ ο John Corbett, θα επαναλάβει τον ρόλο του Aidan από το «Sex And the City».

Η επικεφαλής του τμήματος πρωτότυπων προγραμμάτων του HBO, Sarah Aubrey, μίλησε στο Variety για όσα πρέπει να περιμένουμε από τα καινούργια επεισόδια του «And Just Like That…».

«Αυτό που θα δείτε αυτή τη σεζόν είναι όλοι αυτοί οι χαρακτήρες να αγκαλιάζουν τη ζωή. Είναι μία πολύ χαρούμενη σεζόν και νομίζω ότι, κατά κάποιο τρόπο, μοιάζει με τα εμβληματικά επεισόδια του “Sex And The City”», ανέφερε.

«Πάνω απ’ όλα, ειδικά για την Carrie, με τον τρόπο που ο χαρακτήρας της ήταν πάντα έτοιμος για την επόμενη περιπέτεια ή τον επόμενο έρωτα, την επόμενη φιλία στην πόλη, και το νιώθεις πραγματικά αυτό αυτή τη σεζόν», σχολίασε.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Πήγα στη συνάντηση, είδα τα ρούχα. Οπότε είμαι αχόρταγη, όπως όλοι», είπε.