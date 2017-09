Λίγες ημέρες απομένουν έως τη στιγμή που θα γνωρίσουμε το καινούριο υλικό του Sam Smith.

Η πολυαναμενόμενη επάνοδος του Sam Smith στο μουσικό προσκήνιο επισημοποιείται.

Το 2014, ο Βρετανός καλλιτέχνης με τη βελούδινη φωνή έκανε το ολοκληρωμένο ντεμπούτο του στη δισκογραφία με το άλμπουμ «In The Lonely Hour», που χάρισε τέσσερα βραβεία Grammy σε εκείνον και επιτυχίες όπως τα «Stay With Me», «Lay Me Down», «Money On My Mind», «I’m Not The Only One» κ.ά. σε εμάς.

Παρά την ενθουσιώδη εκκίνηση και τις υψηλότατες προσδοκίες, ο Sam Smith επέλεξε να αφήσει το χρόνο να περάσει και να είναι αυτός που θα τον οδηγήσει στην ωρίμανση.

Με μία εξαίρεση στα τέλη του 2015, όταν ερμήνευσε το «Writing’s On The Wall» για χάρη της τελευταίας κινηματογραφικής ταινίας του James Bond, «Spectre», κερδίζοντας το βραβείο Oscar και τη Χρυσή Σφαίρα του καλύτερου τραγουδιού.

Το τελευταίο έτος, ο Sam Smith απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμη και από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να ασχοληθεί ανενόχλητα με την ηχογράφηση του δεύτερου προσωπικού δίσκου του.

Οι φήμες είχαν αρχίσει να εμφανίζονται από την άνοιξη και τα γυρίσματα ενός video clip το καλοκαίρι «ψιθύρισαν» το μυστικό. Πριν δύο ημέρες, οι θαυμαστές του Sam Smith έλαβαν ένα απρόσμενα ευχάριστο μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους, όπου ο αγαπημένος τραγουδιστής τους, τους ευχαριστούσε για την υπομονή τους και τους πληροφορούσε ότι «η αναμονή έχει σχεδόν τελειώσει» και πως «κάτι έρχεται πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα».

Την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου, ο Sam Smith ανακοίνωσε όσο πιο λιτά ήταν δυνατό ότι το ραντεβού δίνεται σε μία εβδομάδα, την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου.

Δεν είναι γνωστό ακόμη εάν θα κυκλοφορήσει μόνο ένα τραγούδι (το πιθανότερο) ή κάτι άλλο, αφού το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του 25χρονου καλλιτέχνη έχει ολοκληρωθεί.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Sam Smith φέρεται να έχει τον τίτλο «TPH-50HR», ένα κρυπτικό αρκτικόλεξο που σημαίνει «The Pink House – 50 Heydon Road» και είναι το απόλυτο αφιέρωμα προς τους γονείς και την οικογένειά του.

