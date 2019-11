Ένα τραγούδι με ξεχωριστή σημασία για τον Sam Smith.

Ο Sam Smith διασκευάζει το τραγούδι «I Feel Love» της αξέχαστης Donna Summer και του δίνει νέα διάσταση με την αιθέρια ερμηνεία του.

«Ως queer άτομο, το “I Feel Love” με ακολουθούσε σε κάθε dance floor σε κάθε queer χώρο από τότε που άρχισα το clubbing. Αυτό το τραγούδι είναι για εμένα ένας ύμνος της κοινότητάς μας και ήταν τιμή και, το πιο σημαντικό, μεγάλη χαρά που προσπάθησα να το τραγουδήσω», γράφει ο Sam Smith στα κοινωνικά δίκτυα.

«Είναι το τραγούδι με τις υψηλότερες νότες που έχω τραγουδήσει ποτέ», προσθέτει τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόκληση που αντιμετώπισε.

Το «I Feel Love» κυκλοφόρησε το 1977 στο πέμπτο studio album της Donna Summer, με τίτλο «Remember Yesterday». Το τραγούδι χαρακτήρισε τη θρυλική εποχή της disco και θεωρείται πως αποτέλεσε την αφετηρία της electronic dance μουσικής, κοινώς EDM.

Τη μοντέρνα διασκευή του κλασικού τραγουδιού επιμελήθηκε ο Guy Lawrence των Disclosure, με τους οποίους ο Sam Smith έχει συνεργαστεί ξανά στα τραγούδια «Latch» (2012), «Together» (2013) και «Omen» (2015).

Η εκδοχή του Sam Smith κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music και θα επενδύσει μουσικά την εορταστική καμπάνια της αλυσίδας καταστημάτων Target.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η επιτυχία για το single «How Do You Sleep?» του Βρετανού καλλιτέχνη, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και έχει συγκεντρώσει αθροιστικά 180 εκατομμύρια προβολές. Είχε προηγηθεί η συνεργασία του με τη Normani στο «Dancing With A Stranger» που έχει ξεπεράσει παγκοσμίως το 1 δισεκατομμύριο streams.