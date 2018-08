Ο Sam Smith ανέφερε ότι δεν του αρέσει η μουσική του Michael Jackson και η προσωπική άποψή του πυροδότησε σωρεία αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Βρετανός τραγουδιστής απόλαυσε πρόσφατα μερικές στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους του επάνω σε ένα σκάφος. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Adam Lambert, ο οποίος κατέγραφε στο κινητό του ορισμένα από τα ανέμελα στιγμιότυπα.

Σε ένα βίντεο δημοσίευσε ο Lambert στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο Sam Smith χορεύει μαζί του στους ρυθμούς της Beyoncé.

Όμως σε ένα δεύτερο βίντεο, ο 26χρονος Βρετανός σχολιάζει ένα τραγούδι του «βασιλιά της pop», λέγοντας: «Δε μου αρέσει ο Michael Jackson, αλλά αυτό είναι καλό τραγούδι».

Παρόλο που ο Sam Smith αποτελεί μία από τις καλύτερες φωνές της γενιάς του και έχει κερδίσει μεταξύ άλλων τέσσερα βραβεία Grammy, ένα Όσκαρ και μία Χρυσή Σφαίρα, το σχόλιό του για τον Michael Jackson δε θεωρήθηκε συνηθισμένο και αρκετοί ήταν αυτοί που αντέδρασαν στα κοινωνικά δίκτυα.

Adam Lambert accidentally posts a video of Sam Smith saying:

‘I don’t like Michael Jackson, but this is a good song’ pic.twitter.com/Rhw1lnA5O0

— Music News Facts (@musicnewsfact) August 10, 2018