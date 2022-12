Sam Smith και Cyndi Lauper τραγούδησαν στον Λευκό Οίκο για την αναγνώριση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών

Ο Sam Smith και η Cyndi Lauper τραγούδησαν στον Λευκό Οίκο την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου με αφορμή την υπογραφή του ιστορικού νόμου «Respect for Marriage Act», ο οποίος αναγνωρίζει και προστατεύει τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και τους διαφυλετικούς γάμους σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Ο Νόμος περί Σεβασμού του Γάμου καταργεί επίσημα τον Νόμο περί Υπεράσπισης του Γάμου (DOMA) του 1996, ο οποίος περιόριζε τη σύναψη γάμου αποκλειστικά μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Καταργήθηκε από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην υπόθεση Obergefell εναντίον Hodges το 2015, η οποία καθιέρωσε τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου ως δικαίωμα της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Τώρα, οι πολιτείες των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίζουν όλους τους γάμους πέρα από τα σύνορά τους και να παρέχουν στα ζευγάρια του ίδιου φύλου τα ίδια ομοσπονδιακά οφέλη με οποιοδήποτε παντρεμένο ζευγάρι. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με ψήφους 258-169 και 61-36 στη Γερουσία.

«Σήμερα, η Αμερική κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ισότητα, προς την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, όχι μόνο για κάποιους, αλλά για όλους. Προς τη δημιουργία ενός έθνους όπου το φιλότιμο, η αξιοπρέπεια και η αγάπη αναγνωρίζονται, τιμώνται και προστατεύονται», δήλωσε ο Joe Biden κατά τη διάρκεια της τελετής που έλαβε χώρα στο Νότιο Προαύλιο του Λευκού Οίκου.

«Είμαστε εδώ σήμερα για να γιορτάσουμε το θάρρος τους και όλους όσοι έκαναν δυνατή την ημέρα αυτή. Το θάρρος που οδήγησε στην πρόοδο την οποία βλέπουμε εδώ και δεκαετίες, πρόοδο που μας δίνει την ελπίδα ότι κάθε γενιά θα συνεχίσει την πορεία μας προς μια πιο τέλεια ένωση», συνέχισε.

Στην τελετή, η Cyndi Lauper τραγούδησε την εμβληματική επιτυχία της, «True Colors», ενώ ο Sam Smith ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει την επιτυχημένη μπαλάντα του «Stay With Me» από το 2014.

Sam Smith sings "Stay With Me" at the White House's Respect for Marriage Act signing ceremony. pic.twitter.com/wWFrrN352y

— The Recount (@therecount) December 13, 2022