Sam Smith: Αποχώρησε από τη σκηνή και ακύρωσε συναυλία του μετά από τέσσερα τραγούδια

Ο Sam Smith δήλωσε «συντετριμμένος» που δεν κατάφερε να συνεχίσει τη συναυλία.

Ο Sam Smith ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του που ακύρωσε τη συναυλία του στο Μάντσεστερ μετά από τέσσερα μόλις τραγούδια.

Ο 31χρονος τραγουδιστής, ο οποίος εμφανίστηκε στο AO Arena του Μάντσεστερ την Τετάρτη 24 Μαΐου στο πλαίσιο της περιοδείας του «Gloria The Tour», αποχώρησε ξαφνικά από τη σκηνή και το υπόλοιπο της βραδιάς ακυρώθηκε.

Ο Sam Smith ξεκίνησε τη συναυλία μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό με την επιτυχία του «Stay With Me», πριν ακολουθήσουν τα «I’m Not The Only One», «Like I Can» και «Too Good At Goodbyes».

Στη συνέχεια, όμως, ο Sam Smith αποχώρησε από τη σκηνή για αρκετή ώρα και τα φώτα του χώρου χαμήλωσαν προσωρινά.

Ενώ κάποιοι θεατές αρχικά κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαπιστώσουν αν το πρόβλημα οφειλόταν σε μια πιθανή διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με τη Manchester Evening News, αργότερα ενημερώθηκαν ότι η συναυλία είχε διακοπεί οριστικά λόγω «φωνητικών προβλημάτων».

Στους θεατές δόθηκε έπειτα εντολή να αποχωρήσουν από τον χώρο του AO Arena.

Λίγο αργότερα, ο Sam Smith εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσει συγγνώμη για την απότομη ακύρωση της συναυλίας και να εξηγήσει στους θαυμαστές της ότι πρόσφατα έδωσε μάχη με έναν ιό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη SAM SMITH (@samsmith)

«Αγαπητοί sailοrs, δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Πάλεψα με έναν ιό πριν από μερικές εβδομάδες και από τότε ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη και κάναμε τόσο απίστευτες συναυλίες», έγραψε στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram.

«Σήμερα στο soundcheck ένιωθα μια χαρά και ήμουν τόσο ενθουσιασμένος για να δώσω απόψε στο Μάντσεστερ ένα καταπληκτικό show, με μια ξεχωριστή έκπληξη στο τέλος», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια του τρίτου μου τραγουδιού, παρατήρησα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τη φωνή μου. Προσευχήθηκα ότι ήταν απλά η φωνή μου που ξυπνούσε για το σόου, αλλά στο τέταρτο τραγούδι ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε πραγματικά καλά», εξήγησε.

«Κατέβηκα από τη σκηνή και προσπάθησα τα πάντα για να επαναφέρω τη φωνή μου, αλλά δεν ήθελε. Είμαι ειλικρινά συντετριμμένος που δεν μπόρεσα να τελειώσω τη συναυλία απόψε για όλους εσάς. Σας αγαπώ όλους. Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι», πρόσθεσε ο Sam Smith.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν η συναυλία του Μάντσεστερ θα προγραμματιστεί σε νέα ημερομηνία. Οι υπόλοιπες επερχόμενες συναυλίες της περιοδείας «Gloria The Tour» αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Sam Smith αναγκάζεται να ακυρώσει μια από τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Τον Απρίλιο, είχε ανακοινωθεί ότι αναβάλλονται οι συναυλίες του στη Γλασκώβη και το Μπέρμιγχαμ λόγω της μάχης του τραγουδιστή με τον ιό που τον ταλαιπωρεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδα.

Ομοίως, νωρίτερα αυτό το μήνα, επιβεβαιώθηκε ότι ακυρώνεται και η πρώτη εμφάνιση του Sam Smith στο Ισραήλ. Η προγραμματισμένη συμμετοχή του Βρετανού καλλιτέχνη στο φεστιβάλ Summer In The City στο Τελ Αβίβ ακυρώθηκε λόγω «απρόβλεπτων προβλημάτων».