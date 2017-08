Η επιστροφή του Sam Smith στις επάλξεις είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε.

Μία απρόσμενα ευχάριστη έκπληξη δέχθηκαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους οι θαυμαστές του Sam Smith.

Έχουν διανυθεί τρία χρόνια από την κυκλοφορία του παρθενικού δίσκου του Βρετανού καλλιτέχνη, το «In The Lonely Hour», που περιείχε τις επιτυχίες «Stay With Me», «Lay Me Down», «Money On My Mind», «I’m Not The Only One» κ.ά. Χάρη στην εν λόγω δισκογραφική δουλειά, ο Sam Smith απέσπασε τέσσερα βραβεία Grammy και αναδείχθηκε τάχιστα σε μία από τις αναγνωρισμένες φωνές της γενιάς του.

Η τελευταία φορά όπου ο τραγουδιστής γοήτευσε το κοινό με τη βελούδινη φωνή του, ήταν όταν ερμήνευσε μοναδικά το «Writing’s On The Wall», το τραγούδι της τελευταίας κινηματογραφικής ταινίας του James Bonds, «Spectre», κατακτώντας τόσο το βραβείο Όσκαρ όσο και τη Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία του Καλύτερου Τραγουδιού.

Στις αρχές Απριλίου, το Hit Channel σας ενημέρωσε για πρώτη φορά για την πολυαναμενόμενη επάνοδο του Βρετανού καλλιτέχνη. Τον τελευταίο χρόνο, ο Sam Smith απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ακόμα και από τα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να εστιάσει ανεμπόδιστα στην ηχογράφηση του δεύτερου ολοκληρωμένου δίσκου, η οποία έχει ολοκληρωθεί αισίως.

Με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε χθες (30/08) στους θαυμαστές του, ο Sam Smith τους πληροφορεί ότι «η αναμονή έχει σχεδόν τελειώσει» και πως «κάτι έρχεται πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα», σκορπώντας χαρά. Τη φράση «έρχεται σύντομα» εμφανίζει εδώ και λίγες ώρες και η ιστοσελίδα του τραγουδιστή.

Η νέα δισκογραφική δουλειά του Sam Smith φέρεται να έχει την ονομασία «TPH-HR50», ένα κρυπτικό αρκτικόλεξο που σημαίνει «The Pink House – 50 Heydon Road», αποτελώντας το απόλυτο αφιέρωμα προς τους γονείς και την οικογένειά του.

Στα μέσα Ιουλίου, επιπλέον, ο 25χρονος καλλιτέχνης μετουσίωσε σε εικόνα το πρώτο από τα νέο τραγούδια του με το οποίο θα έρθουμε σε επαφή και η συγκεκριμένη ώρα είναι πιο κοντά από ποτέ.

Το μήνυμα του Sam Smith

«Προς όλους τους όμορφους θαυμαστές μου,

Πρώτα από όλα θέλω να σας πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε τόσο υπομονετικοί και με αφήσατε την προηγούμενη χρονιά πραγματικά να διαφύγω στο μυαλό μου και να γράψω μουσική τόσο ελεύθερα. Νιώθω τόσο αναζωογονημένος και έχω τόσες πολλές ιστορίες που ανυπομονώ να σας πω.

Μου έχετε λείψει όλοι απεγνωσμένα και δεν έχει περάσει ούτε ημέρα που να μην έχω κοιτάξει όλα τα σχόλιά σας και να μην έχω ονειρευτεί να τραγουδήσω μαζί με όλους σας ξανά.

Η αναμονή έχει σχεδόν τελειώσει. Κάτι έρχεται πολύ πολύ πολύ πολύ σύντομα. Είμαι την ίδια στιγμή φοβισμένος και ενθουσιασμένος. Έχω βάλει την ψυχή και την καρδιά μου σε αυτό το δίσκο.

Σας αγαπώ όλους και θα σας δω στο όχι τόσο μακρινό μέλλον.»