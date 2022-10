Ο Sam Smith ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Gloria»

Ο Sam Smith ανακοινώνει ότι το τέταρτο άλμπουμ του, «Gloria», θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 27 Ιανουαρίου 2023.

Το «Gloria,» το οποίο δημιουργήθηκε μαζί με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του Jimmy Napes, Stargate και τον σταθερό συνεργάτη του Max Martin, ILYA, δεν είναι μόνο μία δημιουργική απελευθέρωση αλλά και μία προσωπική επανάσταση για τον διάσημο καλλιτέχνη.

Σε στιχουργικό επίπεδο, το άλμπουμ ασχολείται με μία ευρεία σειρά σύγχρονων ιστοριών σχετικά με το σεξ, τα ψέματα, το πάθος, την αυτοέκφραση και τα ψεγάδια.

«Νιώθω ότι είναι μία συναισθηματική, σεξουαλική και πνευματική απελευθέρωση. Ήταν όμορφο, με αυτό το άλμπουμ, που τραγούδησα ξανά ελεύθερα. Παραδόξως, αισθάνομαι σαν να είναι ο πρώτος δίσκος μου. Και αισθάνομαι ότι είναι μία εξέλιξη», δηλώνει ο Sam Smith.

Το «Gloria», το οποίο ηχογραφήθηκε στην Τζαμάικα, στο Λος Άντζελες και στο Λονδίνο, είναι ο εκθαμβωτικός, πλούσιος, εκλεπτυσμένος, απροσδόκητος και ενίοτε συναρπαστικός, τολμηρός ήχος της δημιουργικής καρδιάς του Sam Smith σήμερα.

Είναι ήχος των περιοριστικών αλυσίδων που πέφτουν στο πάτωμα, των εμποδίων που σπάνε με χαρά, ενός ταλέντου που ακόμα ψάχνει να ανακαλύψει τι σημαίνει να είσαι πραγματικά ελεύθερος.

GLORIA. 27th January 2023

The new album from Sam Smith, featuring the number one single Unholy.

Pre-order/ pre-save now, and visit the official store for exclusive Gloria vinyl and bundles: https://t.co/l2EFHaUxUH #Gloria pic.twitter.com/6dlx4mTlfd

— samsmith (@samsmith) October 17, 2022