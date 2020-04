Ο Sam Smith είναι «100% σίγουρος» ότι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό όμως δεν έκανε τεστ

Σε καραντίνα μπήκε ο Sam Smith όταν εμφάνισε όλα τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον COVID-19.

Ο Sam Smith μίλησε για την περιπέτεια που πιστεύει ότι είχε με τον κορονοϊό.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε μέσω βιντεοκλήσης, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι είχε όλα τα συμπτώματα που σχετίζονται με το νέο κορονοϊό, αν και παραδέχθηκε ότι δεν εξετάστηκε για να διαπιστωθεί αν είναι θετικός στον COVID-19.

«Δεν έκανα τεστ αλλά ξέρω ότι είχα προσβληθεί, 100% είχα προσβληθεί. Απλώς θα υποθέσω ότι έκανα τεστ γιατί όλα όσα έχω διαβάσει το υποδείκνυαν», είπε ο Βρετανός καλλιτέχνης σύμφωνα με το People.

«Και μετά, αμέσως μόλις κόλλησα, η αδερφή μου, πέντε ημέρες μετά από εμένα, άρχισε να έχει τα ίδια συμπτώματα. Έτσι μπήκαμε σε απομόνωση για τρεις εβδομάδες περίπου», ανέφερε.

Ο Sam Smith δεν έχασε την όρεξή του για μουσική το χρονικό διάστημα που ήταν σε καραντίνα.

«Όταν όλοι ήταν σε καραντίνα, τότε ήταν που ανάρρωσα. Ξαφνικά είχα αυτήν την επιθυμία να τραγουδήσω», πρόσθεσε.

«Τις δύο πρώτες εβδομάδες έλεγα: “Θέλω μόνο να τραγουδήσω! Δεν θέλω να τραγουδήσω τα τραγούδια μου, δεν θέλω να το τραγουδήσω και να το βιντεοσκοπήσω, απλώς θέλω να περπατάω το σπίτι και να τραγουδάω”» περιέγραψε.

Ο 27χρονος τραγουδιστής εκπλήρωσε αυτήν την επιθυμία συμμετέχοντας το βράδυ του Σαββάτου (18/04) στη συναυλία «One World: Together At Home». Ο Sam Smith ένωσε τις δυνάμεις του με τον John Legend για ένα πανέμορφο ντουέτο και τραγούδησαν το «Stand By Me» του Ben E. King.