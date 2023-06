Sam Fischer και Meghan Trainor συνεργάζονται στο feel-good τραγούδι «Alright»

Είναι απλά αδύνατο να μην χαμογελάσετε με το ντουέτο του Sam Fischer και της Meghan Trainor.

Το 2018, ο Αυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Sam Fischer επιχείρησε να κάνει ένα ντουέτο με τη Meghan Trainor. Σήμερα, το τραγούδι με τον τίτλο «Alright» επιτέλους κυκλοφορεί και μπορεί να το ακούσει όλος ο κόσμος.

Ο δημιουργός των επιτυχιών «This City» και «What Other People Say» (σε συνεργασία με την Demi Lovato) εκπλήσσει ξανά.

Ο Sam Fischer αφήνει για λίγο στην άκρη την κιθάρα του και περνάει στον χορό. Τα χτυπήματα των κρουστών δένουν υπέροχα με τις φωνές τους.

Οι στίχοι του «Alright» εστιάζουν στα θετικά και εμψυχωτικά μηνύματα και με την αισιοδοξία που εκπέμπει το τραγούδι είναι απλά αδύνατο να μην χαμογελάσετε καθώς το ακούτε.

«Έγραψα το ρεφρέν του “Alright” το 2018 στο ντους, όταν είχα μία κρίση άγχους. Ηρέμησα τον εαυτό μου επαναλαμβάνοντας τις λέξεις “I’m gonna be alright” στον εαυτό μου. Στη συνέχεια μπήκα στο στούντιο και δημιούργησα την επιτυχία», θυμάται ο Sam Fischer.

«Η Meghan Trainor είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνεργαστεί μέχρι στιγμής, και εκτός αυτού, είμαστε και καλοί φίλοι», σημειώνει.

«Με άκουσε να παίζω το τραγούδι και θέλησε να συμμετάσχει. Φυσικά, συμφώνησα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, έφτασε επιτέλους η στιγμή που κυκλοφορούμε αυτό το όμορφο θηρίο στον κόσμο», συνεχίζει.

Η Meghan Trainor προσθέτει: «Η πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι ήταν όταν ο Sam το τραγούδησε όταν συνόδευε τον Lewis Capaldi. Αμέσως του έστειλα ένα μήνυμα λέγοντάς του πόσο πολύ μου άρεσε και ότι ήθελα να συμμετάσχω στο τραγούδι!».

«Ο Sam είναι ένας εξαιρετικός στιχουργός και έχει μία από τις φωνές που αγαπώ περισσότερο. Επίσης, κανείς δεν με κάνει να γελάω περισσότερο από αυτόν. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και φίλος, του αξίζει όλος ο κόσμος! Είναι τιμή μου που επιτέλους κατάφερα να ηχογραφήσω ένα ντουέτο με αυτόν τον θρύλο», αναφέρει.

Ο γεννημένος στην Αυστραλία Sam Fischer έχει ήδη πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams στο ενεργητικό του.

Αυτή τη στιγμή περιοδεύει στην Ευρώπη στο πλαίσιο της περιοδείας του «Something To Hold On Tour». Οι ζεστές συναυλίες του είναι μία επιστροφή στις ρίζες του, με τις ακουστικές εμφανίσεις του να δίνουν στους θαυμαστές του μία πρόγευση του επερχόμενου άλμπουμ του.

Αυτή τη στιγμή ο Sam Fischer ζει στο Λος Άντζελες, όπου όχι μόνο έχει κερδίσει την αναγνώριση για τη δική του μουσική, αλλά εδραιώνεται σταθερά ως τραγουδοποιός.