Το πρώτο άλμπουμ του κυκλοφορεί ο Βρετανός καλλιτέχνης που έχει ξεχωρίσει για το έμφυτο ταλέντο του.

Ο Sam Fender παρουσιάζει τον παρθενικό δίσκο του «Hypersonic Missiles», που κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music.

Η δημιουργία, η ηχογράφηση και η παραγωγή του άλμπουμ έλαβε χώρα στο προσωπικό στούντιο του Fender στο North Shields της Αγγλίας.

Όπως έχει αποδειχθεί, ο Sam είναι ένας μουσικός που γράφει με απαράμιλλη δεξιότητα για όσα βλέπει και έχει δει γύρω του. Οι στίχοι του είναι ώριμοι, παρατηρούν και αναρωτιούνται για όσα συμβαίνουν και έχουν άμεση επαφή με κοινωνικά ζητήματα, με τον Fender να δείχνει πάντα εμπιστοσύνη στο ένστικτό του.

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Βρετανός καλλιτέχνης έχει ξεχωρίσει για το έμφυτο ταλέντο του αλλά και για τη δυναμική παρουσία του επί σκηνής, αφού σε κάθε συναυλία δίνει τον καλύτερο εαυτό του σαν να είναι η τελευταία του.

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του πριν λίγα χρόνια.

Ο Sam Fender έχει την παραδοσιακή πεποίθηση ότι ο ήχος της κιθάρας έχει ακόμα τη δύναμη να αλλάξει ζωές και να ασκήσει επιρροή.

Το αγαπημένο του τραγούδι από το «Hypersonic Missiles» είναι το «The Borders», το οποίο περιγράφει τη συγκλονιστική ιστορία δύο αγοριών που μεγάλωσαν μαζί και έπειτα χώρισαν τους δρόμους τους.

Ο Sam Fender κέρδισε το βραβείο Critics’ Choice στα BRIT Awards 2019 και το όνομά του προστέθηκε δίπλα σε εκείνων των Adele, Florence & The Machine, Sam Smith και Ellie Goulding.

Το tracklist του «Hypersonic Missiles»

1. Hypersonic Missiles

2. The Borders

3. White Privilege

4. Dead Boys

5. You’re Not the Only One

6. Play God

7. That Sound

8. Saturday

9. Will We Talk?

10. Two People

11. Call Me Lover

12. Leave Fast

13. Use (Live)