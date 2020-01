Σάλος με τραγούδι του Eminem που αστειεύεται για την τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της Ariana Grande

Ο Eminem ταρακούνησε τη μουσική βιομηχανία κυκλοφορώντας απροειδοποίητα την Παρασκευή τη νέα δισκογραφική δουλειά «Music To Be Murdered By».

Το άλμπουμ, το οποίο έχει αντλήσει έμπνευση από τον ομώνυμο δίσκο του Alfred Hitchcock από το 1958, ήταν αδύνατο να μην προκαλέσει διαμάχη.

Αφορμή για να ξεσπάσουν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένα τραγούδι του άλμπουμ με τίτλο «Unaccommodating», στο οποίο συμμετέχει ο ανερχόμενος Young M.A.

Σε ένα σημείο των στίχων του «Unaccommodating» ο Eminem αναφέρεται στην τρομοκρατική επίθεση που έγινε στη συναυλία της Ariana Grande στο Μάντσεστερ το Μάιο του 2017, όπου έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

«Σκέφτομαι να φωνάξω “οι βόμβες οπλίστηκαν” στο παιχνίδι σαν είμαι έξω από συναυλία της Ariana Grande περιμένοντας», ραπάρει ο Em, ενώ ακολουθεί ήχος έκρηξης.

«Ανεξάρτητα από το πόσο άκουγα και αγαπούσα τον Eminem τα τελευταία χρόνια, ο στίχος αυτός τον οποίο ακολουθούν ήχοι έκρηξης είναι τελείως αηδιαστικός», σχολίασε χρήστης του Twitter.

«Είμαι στ’ αλήθεια άφωνος που ο Εminem αποφάσισε να χλευάσει τη βομβιστική επίθεση στο Manchester Arena σε ένα νέο τραγούδι στο άλμπουμ», έγραψε άλλος χρήστης.

«Ο Eminem έχει τραγούδι για την ένοπλη βία, όμως έχει και έναν στίχο στο άλμπουμ του όπου κοροϊδεύει την επίθεση στο Μάντσεστερ;», αναρωτήθηκε ένα άλλο άτομο.

Eminem has a whole song about gun violence but then has a lyric earlier on in the album taking the piss out of the Manchester bombing? Hmmm

