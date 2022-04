Σάλος με τις ναζιστικές αναφορές του K-pop συγκροτήματος EPEX στο νέο τραγούδι του

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε το K-pop συγκρότημα EPEX επειδή φέρεται να αναφέρεται στο ναζιστικό αντιεβραϊκό πογκρόμ της Νύχτας των Κρυστάλλων στο νέο τραγούδι του «Anthem Of Teen Spirit».

Τη Δευτέρα 11 Απριλίου, το νοτιοκορεατικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το νέο του mini album «Prelude Of Anxiety Chapter 1. 21st Century Boys», το οποίο συνοδευόταν από το music video για το «Anthem Of Teen Spirit».

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του «Anthem Of Teen Spirit», ωστόσο, οι θαυμαστές του συγκροτήματος άρχισαν να παρατηρούν, όπως ισχυρίζονται, αναφορές και παραλληλισμούς μεταξύ των στίχων του τραγουδιού και της Νύχτας των Κρυστάλλων, του πογκρόμ που διεξήγαγε το Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας τον Νοέμβριο του 1938 εναντίον των Εβραίων στην πόλη Ντάνζιγκ.

Οι θαυμαστές στάθηκαν συγκεκριμένα στον στίχο «Τους βλέπω να καίγονται ωμοί, η Νύχτα των Κρυστάλλων έρχεται» από το ρεφρέν του τραγουδιού, ο οποίος, όπως ισχυρίζονται, αποτελεί αναφορά στο πογκρόμ, το οποίο αποτέλεσε την απαρχή του Ολοκαυτώματος.

Από την άλλη πλευρά, άλλοι συνέκριναν την εμφάνιση των EPEX στο μουσικό βίντεο του «Anthem Of Teen Spirit» με τις ενδυμασίες των στελεχών του Ναζιστικού Κόμματος.

Ένας από τους δημιουργούς του «Anthem Of Teen Spirit», ο Albin Nordqvist, διευκρίνισε ότι δούλεψε μόνο στο αγγλικό demo του τραγουδιού και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει. Αντιθέτως, κάλεσε τους θαυμαστές να στείλουν τα μηνύματα με τις διαμαρτυρίες τους στην εταιρεία των EPEX, την C9 Entertainment.

«Δεν έχω καμία ανάμειξη με τους υφιστάμενους στίχους ή το θέμα (του τραγουδιού). Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που άκουσα αυτή την έκδοση», έγραψε στο Twitter στις 11 Απριλίου.

«Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα σχετικά με αυτό… Παρακαλώ απευθυνθείτε στην εταιρεία αντ’ αυτού», πρόσθεσε.

Hi Everyone, Alot of fans of EPEX are Currently reaching out to me regarding the Lyrics of their new title track. I’d kindly ask you to reach out to the Agency itself. I’m only involved with the Original English demo which has Been rewritten, not translated.

