Η Sadie Sink μιλά για τη συμμετοχή της στο «All Too Well» της Taylor Swift

«Ήταν τιμή να την έχω φίλη, σκηνοθέτρια και μέντορα», δήλωσε η Sadie Sink για την Taylor Swift.



Η Sadie Sink, η οποία υποδύεται τη Max στο «Stranger Things», μίλησε για τη συνεργασία της με την Taylor Swift στην ταινία μικρού μήκους για το «All Too Well».

Η 20χρονη ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην ταινία μικρού μήκους για τη δεκάλεπτη έκδοση του «All Too Well», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο στο «Red (Taylor’s Version)», με τον Dylan O’Brien.

Καθένα από τα επτά κεφάλαια της ταινίας – «An Upstate Escape», «The First Cracks In The Glass», «Are You Real?», «The Breaking Point», «The Reeling», «The Remembering» και «Thirteen Years Gone» – εξιστορεί μια καθοριστική περίοδο της σχέσης της Sadie Sink και του Dylan O’Brien, με την Taylor Swift να εμφανίζεται στο τέλος ως ο χαρακτήρας της Sink σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Για εμένα, ήταν απλώς μια ωραία ευκαιρία να μην είμαι παιδί στην οθόνη», ανέφερε η Sadie Sink για τη συμμετοχή της στο «All Too Well» σε συνέντευξή της στο Glamour.

«Ήταν πραγματικά ξεχωριστό για μένα. Ήθελα πάντα να δουλέψω με την Taylor, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έκανα γιατί δεν πίστευα ότι οι δρόμοι μας θα διασταυρώνονταν ποτέ», πρόσθεσε.

«Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος, τόσο έξυπνη και τόσο προσγειωμένη. Ήταν τιμή να την έχω φίλη, σκηνοθέτρια, μέντορα και το γεγονός ότι μπόρεσα να ζωντανέψω ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Sadie Sink περιέγραψε πώς τόνισε την αυτοπεποίθησή της ο χαρακτήρας της Max που υποδύεται στη δημοφιλή σειρά «Stranger Things» του Netflix.

«Η αυτοπεποίθηση είναι προφανώς ένα τόσο σημαντικό πράγμα και οι άνθρωποι κάνουν κηρύγματα γι’ αυτήν όλη την ώρα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο στην πράξη», είπε.

«Η αυτοπεποίθηση είναι κάτι που πάντα ανεβοκατεβαίνει. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεσαι πολύ σίγουρη και άλλες που είσαι λίγο πιο ανασφαλής. Όσον αφορά εμένα, το γεγονός ότι υποδύομαι τη Max, η οποία είναι ένας τόσο ειλικρινής και τολμηρός χαρακτήρας, με βοήθησε πραγματικά να αυξήσω τη δική μου αυτοπεποίθηση», εξήγησε.

«Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου και του λυκείου, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ μία στιγμή που να μην αμφέβαλα για τον εαυτό μου ή να μην αισθανόμουν ανασφαλής και να μην προσπαθούσα να βρω τον εαυτό μου. Πρέπει πραγματικά να ξεπεράσεις αυτά τα εφηβικά χρόνια για να φτάσεις εκεί», πρόσθεσε.

Το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» έκανε πρεμιέρα στις 27 Μαΐου και εκτόξευσε στα charts το «Running Up That Hill» της Kate Bush, αφού χρησιμοποιήθηκε σε πολλές σκηνές στις οποίες συμμετείχε η Sadie Sink.

Τα δύο τελευταία επεισόδια της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things» αναμένεται να κυκλοφορήσουν την 1η Ιουλίου.